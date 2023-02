Stefano Corti ricoverato d’urgenza per distacco della retina, Bianca Atzei: “Siamo con te” Preoccupazione per Stefano Corti e Bianca Atzei, alle prese con la loro vita da neo genitori. Dopo settimane di nottate in bianco, l’inviato de Le Iene è stato ricoverato d’urgenza in ospedale ed operato per il distacco della retina dell’occhio destro. “Non si riesce mai a stare tranquilli”.

A cura di Giulia Turco

Stefano Corti è stato operato d'urgenza in ospedale per il distacco della retina dell'occhio destro. L'inviato de Le Iene sta bene, ma c'è stata parecchia apprensione soprattutto da parte di Bianca Atzei, da poche settimane mamma del piccolo Noa. "In bocca al lupo papotto per l'operazione Siamo con te e ti amiamo tanto", è stato il suo messaggio condiviso sui social Questi giorni hanno messo a dura prova la coppia per le nottate in bianco che hanno passato per via delle coliche del piccolo, alle quali ora si è aggiunto il programma di salute di Stefano. Per fortuna il neo papà sembra aver superato al meglio l'operazione.

Come sta Stefano Corti dopo l'operazione alla retina

"Ho appena appreso una notizia non bellissima", ha fatto sapere via Instagram Stefano Corti nella notte. "Sono appena uscito dal pronto soccorso del Fatebenefratelli. Ho un distacco della retina dell'occhio destro. Domani mattina pre ricovero e poi mi diranno quando sarò ricoverato", ha detto mettendo in apprensione i suoi fan sui social. L'operazione è arrivata all'ora di pranzo del giorno seguente e sembra andata nel migliore dei modi, nonostante la preoccupazione: "Non si riesce mai a stare tranquilli". Al termine l'inviato de Le Iene ha fatto sapere che sta bene e che presto si rimetterà, non rinunciando ad una dose di ironia: "L’operazione dovrebbe essere andata bene e quindi è tutto a posto. Da oggi potete chiamarmi Polifemo, anzi Poli – fermo perché non posso muovermi".

Le nottate in bianco di Stefano Corti e Bianca Atzei

Nonostante l’assenza sui social, la coppia non ha rinunciato a condividere con i loro follower una certa difficoltà all’adattamento alla loro vita da neo genitori. Il piccolo Noa si sveglia continuamente, ecco perché le notti non riescono a dormire: “Maledette coliche. Si accettano suggerimenti e rimedi", si è sfogata scherzando su Instagram la cantante. “È più dura di quello che ti raccontano, ma ce la faremo”, ha commentato Corti, pur entusiasta della sua vita da neo papà. “Noa è stupendo e non poteva arrivare in un momento migliore".