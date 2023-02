Bianca Atzei mamma del piccolo Noa: “Notti in bianco, non riusciamo a dormire un minuto” La cantante racconta le prime settimane da neo mamma, alle prese con i risvegli notturni del piccolo Noa, il primo figlio avuto da Stefano Corti. “Non si dorme, maledette coliche. Si accettano consigli e rimedi”. Qualche giorno prima il compagno: “È più difficile di quello che dicono”.

A cura di Giulia Turco

Bianca Atzei e Stefano Corti sono alle prese con la loro vita da neo genitori del piccolo Noa. Ecco perché, come ha spiegato anche il conduttore, in queste settimane resteranno piuttosto lontani dai social. A metterli a dura prova, in particolare, sono le nottate in bianco che stanno trascorrendo tra un risveglio e l'altro del loro bimbo, nato da pochissime settimane. La cantante torna sui social e si sfoga, chiedendo aiuto alle neo mamme in cerca di qualche consiglio per far dormire il piccino.

Le notti in bianco per via delle coliche

"Sveglia da ieri. Non siamo riusciti a dormire un minuto..", racconta Bianca Atzei sui social, cercando di raccogliere l'attenzione di tutte le mamme che la seguono su Instagram e che possono capirla in questo momento della sua vita. "Non si dorme, tutta la notte in bianco. Maledette coliche. Si accettano suggerimenti e rimedi", dice in tono scherzoso. Poi ringrazia tutte coloro che hanno condiviso la loro esperienza e ricorda l'importanza di rivolgersi a pediatri ed esperti, naturalmente: "Grazie mamme, mi state scrivendo in tantissime…. E siete super esperte, è bello poterci confrontare e non sentirsi sole! Però è sempre importante affidarci ad esperti, perché ogni bimbo è diverso".

La nuova vita di Bianca Atzei e Stefano Corti

È stato l’inviato de Le Iene a raccontare, qualche giorno prima, la vita da neo genitori del piccolo Noa. Stefano Corti ha pubblicato sui social una foto a letto insieme a Bianca, mentre dorme avvolta nelle coperte. “Amici punto della stipulazione: praticamente facciamo la notte in bianco e di giorno, tra lavoro, commissioni eccetera non c’è lucidità e la voglia di stare lì a giocare sui social”, ha spiegato. “È più dura di quello che ti raccontano, ma ce la faremo. Noa è stupendo e non poteva arrivare in un momento migliore”.