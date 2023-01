C’è posta per te su Canale 5: Stefano De Martino e Massimo Ranieri ospiti della terza puntata

Non solo ospiti d’eccezione. Protagoniste della terza puntata di C’è posta per te sono le storie. Questa volta si punta su un vecchio amore, quello di un’anziana signora che vuole incontrare una fiamma che le aveva fatto battere il cuore anni addietro. "Non mi conosci?", chiederà ai suoi candidati che hanno ricevuto la posta. Ci sarà spazio anche per le storie familiari, quelle segnate dalla malattia e dalla perdita, ma anche come sempre i matrimoni finiti.