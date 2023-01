Giovanni dopo C’è posta per te perdona Adele: “Ho trovato il coraggio di avvicinarmi alla mia mamma” Dopo la puntata di C’è posta per te andata in onda il 14 gennaio, Adele e Giovanni si sono ritrovati. Il ragazzo ha deciso di dare una seconda possibilità alla mamma: “Dopo tanto tempo ho ritrovato il coraggio di avvicinarmi di nuovo alla mia mamma”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo qualche tempo dalla registrazione della puntata di C'è posta per te andata in onda il 14 gennaio, mamma Adele e suo figlio Giovanni si sono ritrovati. Il ragazzo aveva inizialmente deciso di chiudere la busta e di non dare una seconda possibilità alla donna che non vedeva ormai da anni, da quando ha lasciato il padre.

"Con te la mia vita si è completata", mamma Adele di nuovo vicino a Giovanni

Come si legge sul profilo social di C'è Posta per te, Adele e Giovanni si sono riavvicinati dopo la registrazione della puntata, che ai telespettatori è stata mostrata sabato 14 gennaio. Una riappacificazione corredata da due foto insieme, che sanciscono la pace ritrovata e la voglia di ricostruire un rapporto da entrambe le parti. "Il momento più bello è tra le tue braccia… Il mio piccolo grande uomo… Con te la mia vita si è completata, sono strafelice", ha detto la signora Adele. E anche Giovanni ha ritrovato la forza di fare un passo verso sua mamma: "Dopo tanto tempo ho trovato il coraggio di riavvicinarmi di nuovo alla mia mamma".

La storia di Adele e Giovanni a C'è posta per te

Dopo aver lasciato il marito, Adele non ha più avuto modo di vedere i figli, in particolare Giovanni, che le dice di tornare con il padre altrimenti non le rivolgerà più la parola. "Quando parlo con mio figlio, mi dice che mi parlerà solo se torno col padre", ha spiegato la donna a proposito del rapporto con il ragazzo.

Quest'ultimo però, anche di fronte alle lacrime della madre e ai consigli di Maria De Filippi, sceglie di non aprire la busta di C'è posta per te e quindi di non perdonarla. Poi spiega il motivo del suo comportamento freddo e distaccato: "Un figlio non si riconquista con i fiori, ma con i fatti. Io non provo niente per mia madre. Se mi voleva bene non diceva a mia nonna paterna, dici a Giovanni che per me è morto"