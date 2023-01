“Io non provo niente per mia madre”, “Ma io ti ho messo al mondo”: Giovanni ‘giustizia’ Adele “Che cosa ho fatto di male per avere tutto questo?”, il dramma di mamma Adele a C’è posta per te: da tre anni non vede il figlio Giovanni e lui chiude la busta. “Non mi fa nessun effetto”.

Nella puntata di "C'è posta per te" del 14 gennaio c'è anche la storia di una madre, Adele, che dopo aver lasciato suo marito non ha più avuto la possibilità di vedere i suoi figli, soprattutto suo figlio che le dice di tornare con suo padre, altrimenti non le parlerà più. I rapporti da quel momento si infrangono. Lei, Adele, lasciò il padre perché era un maschilista: "Volevo fare un corso di estetista, a lui non è andata bene. Quando gli chiedo perché mi risponde ‘Hai tirato fuori la testa dal sacco, adesso cammina'. I miei figli restano con me e il mio ex se ne va di casa. Dopo poco, lui rientra a davanti ai figli mi dice con tono sprezzante che è pronto a tornare con me. Rifiuto e lui se ne va. Dopo qualche tempo, mio figlio mi dice che vuole andare a fare un weekend col padre e poi scopro che ha portato via tutte le sue cose. Quando parlo con mio figlio, mi dice che mi parlerà solo se torno col padre. Se lo rivedo è solo grazie alla mia ex suocera".

Le parole di Adele

Adele è in lacrime quando vede suo figlio Giovanni: "Sei stato la mia vita dal primo giorno che sei nato. Sei stato un'emozione forte. È svanito tutto. Aiutami a essere ancora la tua mamma. Ti amo alla follia. Dammi una spiegazione". Purtroppo, però, Giovanni è impassibile.

Come puoi pensare che io non ti voglio bene, Giovanni? Mamma ti ama, come faccio a non volerti bene? Da tre anni che te ne sei andato, una parte di cuore è morta insieme a te. Fammi essere la tua mamma perché lo sono la tua mamma. Io ho notizie di te da clienti che ce l'hanno su Facebook. Qualche volta mia figlia Roberta, la sorella, mi fa vedere i TikTok. Qualche volta ho chiesto a qualche amico suo. Ti prego. Giovanni torna con mamma. Che cosa ho fatto di male per avere tutto questo?

Le parole di Giovanni

Giovanni dà la sua versione dei fatti: "Mio padre e mia madre si sono lasciati per l'ambito economico. Diciamo che gli mancavano le cose materiali a mia mamma, per questo si sono lasciati. Io non parlo più con mia nonna per colpa di mamma perché ha detto solo notizie brutte in giro". Giovanni sembra sempre più irremovibile, dichiara anche di aver buttato i fiori che gli ha regalato la madre: "Un figlio non si riconquista con i fiori, ma con i fatti. Io non provo niente per mia madre". Giovanni rivela di essere freddo proprio a causa del comportamento della madre. Maria De Filippi cerca di far ragionare il ragazzo ma lui: "Se mi voleva bene non diceva a mia nonna paterna, dici a Giovanni che per me è morto". Giovanni chiude la busta con la madre che continua a piangere. Maria De Filippi gli dice: "Tu non sei tuo padre, tu sei il figlio di tua madre. E l'amore che tu provi per mamma è diverso da quello che lei può provare per papà".