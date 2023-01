A C’è posta per te Marianna trova Francesco 68 anni dopo: “Non è vedovo? Che fregatura” A C’è Posta per Te la storia di Marianna, che dopo quasi 70 anni cerca un uomo che le regalò una spilla promettendole di tornare da lei. Lo ritrova nel programma, ma le cose non vanno esattamente come sperava.

Sono passati 68 anni da quel bacio mancato. “Adesso lei lo bacerebbe, anche perché ha capito che non rimane incinta con un bacio”, racconta Maria De Filippi a C'è Posta per Te, presentando Marianna. Siamo a Cerignola, nel 1953. Lei ha 13 anni e vive in campagna con la sua famiglia. La sua è una mamma severa. “Botte e basta”. Fuori da scuola c’era un ragazzo che la guardava. “Ero legata in casa”. Poi la sua famiglia la trasferisce a Milano e inizia a lavorare in una ditta. Si trova lì davanti Francesco, lo stesso ragazzo, che la butta al muro e la stringe a sé. “Mamma mi aveva detto che se davo un bacio rimanevo incinta”.

Francesco deve partire per il militare, ma le chiede di non dimenticarlo. Le lascia una spilla. Nel frattempo lei si sposa, ma poi 27 anni fa il marito la tradisce. “Con una ****ola”, aggiunge lei. Oggi ha voglia di ritrovare Francesco Carbone. Maria trova tre uomini con questo nome.

Chi sta cercando Marianna

Marianna è quindi alla ricerca di una persona che 68 anni prima le aveva promesso che si sarebbero rivisti. Sono tre le persone che si presentano in studio, tutte e tre omonime e a ognuna di queste Marianna fa le stesse domande: "Non mi conosci? Ci siamo incontrati molti anni fa, mi hai regalato una spilla prima di partire per il militare, promettendomi che saresti tornato". I primi due Francesco dicono di non conoscerla e le loro vite non corrispondono alla descrizione di Marianna.

L'incontro dopo quasi 70 anni

Il terzo Francesco, invece, è quello giusto. È proprio lui l'uomo che le regalò quella spilla e la situazione che si crea è piuttosto ironica, visto che Francesco non ha un udito eccellente e fatica a capire la situazione, prima di rendersi conto di rispondere all'identikit di Marianna. Ammette di essere quel Francesco che lei cerca e quindi che venga aperta la busta. Mentre questo avviene, Marianna chiede a De Filippi se sia vedovo, evidentemente cercando di capire se tra loro possa esserci un avvicinamento. Lui risponde di no e lei commenta: "Che fregatura".