“A casa di mamma solo per la sua pensione”, le anticipazioni di C’è posta per te Nella seconda puntata di C’è posta per te si parla di storie familiari. Carla manda la posta al fratello, lontano da anni da lei e dagli anziani genitori. Ospiti in studio sabato 14 gennaio saranno Luca Argentero e Charles Leclerc.

A cura di Giulia Turco

Sabato 14 gennaio va in onda la seconda puntata di C'è posta per te. Dopo un esordio esplosivo, il sabato sera di Maria De Filippi torna con storie emozionanti. Se il primo appuntamento ha avuto al centro una storia di tradimenti, stando alle anticipazioni sembra che tra i temi più caldi della serata ci sarà una storia di ricongiungimento familiare. L'appuntamento è alle 21:25 su Canale 5.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di sabato 14 gennaio di C'è posta per te

Come sempre, sui profili social ufficiali del programma, a poche ore dalla puntata iniziano a trapelare alcune anticipazioni sui protagonisti della serata. Dopo il successo assai discusso di Stefano e Valentina, oggi ritornati ad essere una coppia, sabato 14 gennaio si parlerà di una storia familiare. A ricevere la posta è un uomo che si presenta in studio insieme alla sua compagna. A chiamarlo è la sorella Carla, insieme ai due anziani genitori.

"Mamma aveva la sua pensione, no?", chiede Maria al protagonista. "Quando c'ero io no", risponde lui. "Adesso ce l'ha", lo informa la conduttrice. "Allora forse ecco perché sta a casa con loro", conclude l'uomo. A quanto pare, Carla starebbe cercando di ricongiungersi col fratello, lontano da anni anche dai genitori, ma lui è pronto a puntare il dito contro la sorella e non sembra affatto intenzionato a riprendere i rapporti.

Gli ospiti della seconda puntata di C'è posta per te

Tante emozioni anche con le sorprese organizzate grazie alla complicità degli ospiti della serata. Sabato 14 gennaio ci saranno in studio insieme a Maria De Filippi Luca Argentero, futuro papà bis, e il pilota di Formula 1 Charles Leclerc. Entrambi saranno protagonisti di un regalo e faranno un ingresso inaspettato per chi riceverà la posta. A consegnare la posta, come sempre Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.