Il ritorno di C’è posta per te è una garanzia per gli ascolti, Maria De Filippi batte Carlo Conti L’esordio di C’è posta per te ha racconto 4.898.000 spettatori pari al 30.16% di share, complici le due ospitate molto attese di Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo, ma anche grazie all’effetto anticipazioni. Bene anche Tali e Quali, che tuttavia non porta a casa il miglior risultato della serata.

A cura di Giulia Turco

Il ritorno di C’è posta per te su Canale 5 viene accolto con grande entusiasmo da parte del pubblico. Il tradizionale appuntamento con le emozioni del sabato sera è ripartito con la prima puntata del 2023 nella serata di sabato 7 gennaio, in concomitanza con l’inizio di Tali e Quali, lo show musicale di Carlo Conti, come come sempre si trova a sfidare la regina della tv di Canale 5.

L’esordio di C’è posta per te accolto con grande entusiasmo da parte del pubblico

La prima puntata di C’è posta per te ha racconto davanti al video 4.898.000 spettatori pari al 30.16% di share, complici le due ospitate molto attese di Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo, ma anche grazie all’effetto anticipazioni. Le clip diffuse sui social prima della puntata infatti, come succede da qualche anno a questa parte, catalizzano l’attenzione del pubblico verso le storie ad alto tasso emozionale che si dispiegano in puntata. Poi le lacrime, i tradimenti, i lunghi silenzi e le assenze di Maria dallo studio che sono ormai una certezza per tenere gli spettatori col fiato sospeso davanti al programma. Di contro, nella sfida del sabato sera, bene anche Carlo Conti che con l’esordio del suo Tali e Quali ha conquistato l’attenzione di 3.252.000 spettatori pari al 18.89% di share, pur senza portare a casa il miglior risultato della serata.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Per quanto riguarda il resto delle reti generaliste, su Rai2 il documentario La Bella Stagione, sulla Sampdoria di Vialli e Mancini, ha catturato l’attenzione di 737.000 spettatori (3.98%). Su Italia1 Cattivissimo Me 2 ha intrattenuto 824.000 spettatori con il 4.34% di share. Su Rai3 la nuova edizione di Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.184.000 spettatori pari ad uno share del 6.91%. Su Rete4 Gran Torino è stato visto da 525.000 spettatori con il 2.88% di share. Su La7 il film Giochi di Potere ha interessato 386.000 spettatori con il 2.07%. Su Tv8 Un Incontro Regale è stato seguito da 365.000 spettatori con l’1.9% di share.