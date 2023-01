Maria De Filippi e C’è posta conquistano il sabato sera, ma Carlo Conti cresce agli ascolti tv C’è posta per te si conferma il programma più visto del sabato sera anche nella puntata del 14 gennaio. Lo show di Maria De Filippi ha conquistato 4.895.000 spettatori pari al 30.4% di share. Cresce anche Carlo Conti nella “sfida del sabato sera”: Tali e Quali è stato visto da 3milioni e mezzo di spettatori.

A cura di Elisabetta Murina

C'è posta per te si conferma il programma più visto del sabato sera. Anche nel secondo appuntamento della nuova stagione, andato in onda il 14 gennaio, lo show di Maria De Filippi ha conquistato quasi 5milioni di spettatori con uno share del 30.4%. Ottimo risultato però per Tali e Quali condotto da Carlo Conti, che è cresciuto di quasi 2 punti rispetto alla prima puntata, totalizzando uno share del 20.5% e 3.508.000 spettatori.

Maria De Filippi vince la sfida del sabato sera, ma Carlo Conti cresce

Le storie di C'è posta per te continuano ad appassionare il pubblico. Nella seconda puntata, andata in onda il 14 gennaio, spazio ancora una volta a ricongiungimenti familiari, come quello tra Adele e il figlio Giovanni, tradimenti e matrimoni arrivati al capolinea ma con la voglia di tornare insieme. Ospiti in studio l'attore Luca Argentero e il pilota Charles Leclerc. Lo show di Maria De Filippi, in onda su Canale5 in prima serata, è stato visto da 4.895.000 spettatori pari a uno share del 30.4%. Un risultato in linea con la puntata d'esordio della scorsa settimana.

Nella sfida del sabato sera, anche Carlo Conti ha raggiunto un ottimo risultato. Il secondo appuntamento di Tali e Quali su Rai 1, che ha decretato vincitore Massimo Ronza e la sua imitazione di Fausto Leali, ha tenuto davanti alla televisione circa 3milioni e mezzo di spettatori (3.508.000) pari al 20.5% di share. Un risultato, in fatto di ascolti, maggiore di due punti rispetto alla puntata del 7 gennaio.

Gli ascolti del 14 gennaio delle altre reti generaliste

Su Rai2 il film Blue Bloods ha interessato 794.000 spettatori, pari 4.1% di share, mentre su Italia1 Cattivissimo me 3 è stato visto da 957.000 spettatori (4.9% di share). Su Rai3 Città Segrete ha siglato 996.000 spettatori con il 5.8%; su Rete4 Ore 15:17 – Attacco al treno ha totalizzato circa 618.000 spettatori (3.3% di share). Su La7 Sotto il segno del pericolo ha registrato 465.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 309.000 spettatori (1.6%) e 4 Hotel 294.000 spettatori.