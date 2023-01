Can Yaman a C’è Posta per Te regala la sua collana a Francesca: “Può creare un legame tra me e te” Can Yaman è ospite della prima puntata di C’è posta per te. Il signor Giuseppe ha chiesto il suo aiuto per fare una sorpresa alla moglie Francesca. “Sono venuto da un altro paese per conoscerti”, ha detto l’attore turco alla donna. Poi le ha regalato la sua collana: “Può creare un legame tra me e te”.

A cura di Elisabetta Murina

É Can Yaman l'ospite della prima puntata della nuova stagione di C'è Posta per Te, in onda sabato 7 gennaio. Il signor Giuseppe ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per fare una sorpresa alla moglie Francesca e ringraziarla per tutto l'aiuto che gli ha dato in seguito all'incidente avuto. La donna ha come "debolezza" proprio l'attore turco, che si è prestato per l'occasione e ha fatto emozionare la donna.

Can Yaman sorprende la signora Francesca a C'è Posta per te

Can Yaman ha oltrepassato la busta di c'è posta per te ed è andato a sederci accanto alla signora Francesca. La donna si è emozionata nel trovarsi faccia a faccia con l'attore turco, per cui ha una passione. "Sono venuto da un altro paese per conoscerti, sei fortissima, mi ha fatto molto effetto la vostra storia", ha detto Can Yaman alla donna.

Poi le espresso tutta la sua stima e il suo affetto per quello che fa il marito, tanto da augurarsi di trovare una donna come lei: "In questo periodo della mia vita mi sento solo, magari avessi una donna forte come te accanto a me. Magari vengo a Salerno, se hai una sorella, con una scusa di prendere una medicina nella farmacia magari…". Can Yaman le ha poi regalato la collana che ha al collo: "Può creare un legame tra me e te". E ha continuato: "Vorrei pure farti altri regali. Un braccialetto da parte di Giuseppe, dei giochi per i tuoi figli".