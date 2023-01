C’è posta per te 2023 stasera su Canale 5: chi sono gli ospiti della prima puntata del 7 gennaio

Al via, sabato 7 gennaio, la ventiseiesima edizione di C'è posta per te. Il people show ideato e condotto da Maria De Filippi torna su Canale5 con le consuete, interessanti storie in cerca di un lieto fine, tra auspicati ricongiungimenti familiari e chi tenta di ripescare attimi di felicità negli anni della gioventù. Come ogni edizione che si rispetti, non mancheranno gli ospiti vip, che impreziosiranno le emozionanti sorprese ai fan. Ad aprire la ventiseiesima edizione saranno l'attore turco Can Yaman, reduce dal successo della serie tv Viola come il mare. E, poi, lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Entrambi hanno già partecipato a passate edizioni di C'è posta per te.