Annalisa e Nicola dopo C’è posta per te sono già tornati insieme: “Le corna stanno bene su tutto” Annalisa, che era molto convinta di se, è tornata sui suoi passi e ha deciso di dare un’altra possibilità a suo marito: “Dopo la registrazione lui non ha smesso ogni giorno di dimostrare con i fatti di essere realmente pentito e cambiato”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È proprio vero che le corna stanno bene su tutto (e a tutti). Nella puntata di C'è posta per te del 14 gennaio, Nicola, il traditore seriale, quello che aveva venduto le fedi del matrimonio in un gesto di orgoglio e di rabbia, alla fine è riuscito a convincere Annalisa, che pareva convinta durante la registrazione di C'è posta per te. Busta chiusa e tanti saluti. Invece no. L'account Twitter ufficiale di C'è posta per te aggiorna i telespettatori su quello che è successo dopo e, udite udite, Annalisa ha perdonato Nicola.

Cosa è successo dopo

In un tweet, l'account di C'è posta per te spiega che dopo qualche tempo dalla registrazione Annalisa ha deciso di dare un'altra possibilità a suo marito Nicola. Nicola ha spiegato:

Nonostante la chiusura della busta ho continuato a dimostrare di voler sistemare il mio matrimonio e ci stiamo avvicinando.

Le parole di Annalisa

Annalisa, che era molto convinta di se, è tornata sui suoi passi e ha deciso di dare un'altra possibilità a suo marito: "Dopo la registrazione lui non ha smesso ogni giorno di dimostrare con i fatti di essere realmente pentito e cambiato. A oggi ci stiamo dando un'altra possibilità". La storia era questa: Nicola aveva tradito due volte sua moglie Annalisa, adducendo motivi familiari come le tensioni nella famiglia di lei. Poi aveva anche venduto le fedi, in un impeto di rabbia, ma le aveva ricomprate promettendo ad Annalisa di ricominciare se avesse aperto la busta e ripartire insieme a lui. Annalisa però, sulle prime, non ne aveva voluto sapere niente. Alla fine, invece, ha cambiato idea.

Le reazioni

Le reazioni dei telespettatori sono state impietose: "È proprio vero che le corna stanno bene su tutto", "Che pena, le corna vi piacciono proprio tantissimo", "Sei una delusione: sei una Shakira che non ci ha creduto abbastanza", "Ne va pure fiera: io me ne vergognerei".