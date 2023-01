“Ho venduto le fedi ma ne ho comprate di nuove”, lui torna dopo i tradimenti ma lei non lo ama più Nicola tradisce due volte la moglie poi torna da lei che però non vuole più saperne: “Sto bene come sto, ora penso solo ai nostri figli”. E chiude la busta.

Nicola e Annalisa rappresentano la storia di tradimenti della puntata di C'è posta per te del 14 gennaio. Lui ha tradito due volte sua moglie e dopo il secondo tradimento ha deciso di andare a convivere con questa donna, fino a quando non si è reso conto di aver sbagliato tutto. La miccia che ha fatto cominciare le discussioni in famiglia di lei, in seguito alla morte di suo padre. Queste le ragioni secondo lui dei tradimenti che però Annalisa non comprende. "Non si tradisce per i motivi che hai detto, mi dispiace". La busta per Nicola sarà chiusa e lo sarà meritatamente.

Le parole di Nicola

Nicola cerca di riprendere il suo rapporto saldamente tra le mani e riconquistare la fiducia di Annalisa: "Sono mesi che aspetto questo momento per guardarti negli occhi e dirti quello che penso. Lo so benissimo che ho sbagliato e per ben due volte. Io ho anche venduto le fedi, in un momento di rabbia e ho sbagliato, ma guarda le ho ricomprate, come simbolo di un nuovo inizio se tu mi perdoni. La tua famiglia è stata contro di me. Non posso tornare indietro ma posso dirti che mi manchi da morire. Mi manca tutto di te. Ho capito che ero troppo geloso. Mi davi attenzione anche nelle piccole cose". In un tentativo estremo, Nicola prosegue a dare colpe alla suocera, ma Annalisa lo inchioda: "E per questo si tradisce?".

La reazione di Annalisa

Annalisa spiega che dopo avergli perdonato la prima relazione extraconiugale, non gli avrebbe mai perdonato la seconda. Dopo due anni, lei scopre qualcosa di strano, come una serie di foto strane e lui dice che sono ancora messaggi che arrivano dalla ragazza di due anni prima, ma Annalisa non ci vede chiaro. Scopre così la nuova relazione con una barista di un bar che frequenta Nicola:

Ho avuto atteggiamenti pesanti nei suoi confronti perché volevo delle spiegazioni dopo il primo tradimento. Lui ha sempre detto che io ero pazza, che si poteva risolvere e da lì lui si è andato a fare un weekend e vengo a scoprire che lui in realtà se ne era andato con lei a Roma. Da lì, ho preso tutte le sue cose e gliele ho buttate nel garage. Io gli ho detto che appena gli andrà male, da me troverà le porte chiuse. Poi non è vero che lui ha lasciato lei, io ho saputo che è stata lei ad andarsene.

Annalisa, pur vedendo che Nicola si è messo in gioco, non ha alcuna intenzione di perdonarlo: "Ad oggi sto bene così". Annalisa spiega di non amarlo più: "Ero molto tranquilla sapendolo con questa ragazza, perché mi lasciava in pace". Alla fine, Annalisa chiede a Maria De Filippi di chiudere la busta.

La preoccupazione di Maria De Filippi

Prima di salutare Nicola, Maria De Filippi si assicura che lui dia una mano a una serena separazione, soprattutto cercando di tenere i bambini al sicuro da futuri scossoni: "Mi raccomando, pensate ai bambini e tutelateli fino alla fine". Per Nicola, non c'è nessuna occasione di rinascita.