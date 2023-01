Bianca Atzei è diventata mamma, è nato il piccolo Noa Alexander: “Finalmente” Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori per la prima volta. Con una tenera foto di famiglia, la cantante ha annunciato sui social la nascita del piccolo Noa Alexander: “Finalmente”.

A cura di Elisabetta Murina

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori. Oggi, 18 gennaio, è nato il loro primo figlio, il piccolo Noa Aelxander. É stata la stessa cantante ad annunciare la lieta notizia con un post pubblicato su Instagram: "Finalmente".

La notizia della nascita

Con un post pubblicato su Instagram, che mostra la prima foto di famiglia, Bianca Atzei ha annunciato di essere diventata mamma. É nato oggi (18 gennaio) alla clinica Mangiagalli di Milano il primo figlio con il compagno Stefano Corti. Il piccolo si chiama Noa Alexander. "Finalmente", si legge sotto lo scatto che comunica ai follower la lieta notizia. La coppia aspettava ormai da tempo questo momento e la cantante condivideva sui social gli ultimi giorni con il pancione. Solo ieri sera, 17 gennaio, tra le storie si era mostrata a letto con la pancia scoperta e il suo cane Mela, scrivendo: "Noa Alexander sei il mio desiderio più puro e più grande. Quanto ti sto aspettando non lo immagini".

La gravidanza di Bianca Atzei

La neo mamma ha da sempre raccontato sui social la sua gravidanza, dalla scoperta di essere in dolce attesa fino ai momenti difficili in questi nove mesi, passando per la rivelazione del sesso del nascituro. La coppia ha deciso di chiamare il piccolo Noa Alexander, un nome particolare che, una volta annunciato sui social, ha raccolto diversi commenti anche ironici. Nell'ultimo periodo, quello prima delle feste di Natale, Bianca Atzei aveva passato alcuni giorni in ospedale per via di una polmonite, che l'ha costretta anche a trasfusioni. Per fortuna poi l'allarme era rientrato e la cantante ha potuto trascorrere le vacanze a casa, insieme al compagno Stefano Corti, che l'ha sempre supportata durante i mesi della gravidanza.