Stefano Corti vorrebbe una sorellina per il figlio Noa Alexander, Bianca Atzei: “Prima mi sposi” “Aiutatemi a convincere Bianca a fare una sorellina”, ha scritto Stefano Corti rivolgendosi ai follower. Il neo papà vorrebbe una figlia, dopo la nascita del piccolo Noa Alexander a gennaio. “Prima mi sposi”, è stata la risposta di Bianca Atzei.

A cura di Elisabetta Murina

Lo scorso gennaio, Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Noa Alexander. La coppia, fidanzata da 4 anni, attendeva con ansia la nascita del loro primogenito e, infatti, "finalmente" è la didascalia scelta per la prima foto su Instagram. La cantante continua a condividere sui social la sua quotidianità, dalle notti passate in bianco alle festività insieme, come la Pasqua e la Pasquetta appena trascorse. Nel frattempo, il compagno, inviato de Le Iene, vorrebbe già un secondo bebè in famiglia.

Le parole di Stefano Corti

Stefano Corti ha condiviso sui social una tenera foto insieme al figlio, scattata proprio in questi giorni di festa appena trascorsi. Il neo papà bacia e stringe tra le bracca Noa Alexander, con una didascalia che chiede l'aiuto dei follower e si rivolge alla neo mamma: "Oh, io la farei la sorellina... voi che dite? Mi aiutate a convincere Bianca?". L'inviato tv desidererebbe un altro figlio dalla fidanzata, magari una femminuccia, e prova a convincerla usando i social, ma lei sembra aver imposto condizioni ben precise.

La risposta di Bianca Atzei: "Prima mi sposi"

Oggi, 11 aprile, Bianca Atzei e Stefano Corti festeggiano 4 anni di fidanzamento. Per l'occasione, la cantane ha pubblicato sui social un tenero scatto insieme al compagno, scrivendo: "4 anni fa ti incontravo. E sei arrivato come un tornado… hai spazzato via tutto il brutto e hai portato il bello nella mia vita. Auguri topolos". L'inviato de Le Iene ha commentato la dedica dalla fidanzata, scherzando sul fatto di volere una femminuccia dopo il primogenito Noa Alexander: "Sorellina per noi?". La replica della neo mamma: "Prima mi sposi". Chissà che presto non arrivi la proposta di matrimonio.