Miranda Kerr è diventata mamma per la quarta volta, nato il figlio che aspettava da Evan Spiegel

Miranda Kerr è diventata mamma per la quarta volta. La super top model ha annunciato dal suo profilo Snapchat – social del quale il marito Evan Spiegel è cofondatore – la nascita di Pierre Kerr Spiegel, il suo quarto bambino. “Un emozionante annuncio sul mio profilo Snapchat”, aveva annunciato la modella via Instagram, per poi dare l’annuncio ufficiale della nascita del suo bambino.

“Siamo felicissimi dell’arrivo del nostro piccolo raggio di sole, Pierre Kerr Spiegel. Non potremmo essere più entusiasti di accogliere il nostro quarto figlio nella nostra famiglia. Mi sento davvero fortunata”, hanno scritto Miranda Kerr e il compagno Evan Spiegel nella didascalia di una foto che mostrava un paio di calzini e una copertina da neonato. L’annuncio della gravidanza era arrivato nel febbraio scorso, sempre via Snapchat. In quel caso, la modella e il marito aveva annunciato di stare aspettando un maschietto. Secondo il Daily Mail “la scelta del nome di Miranda ed Evan per il loro bambino appena nato potrebbe essere un toccante omaggio all’amato nonno della modella, Peter, scomparso nel febbraio 2021 dopo una battaglia contro il cancro”.

I figli di Miranda Kerr

Dal marito Evan Spiegel, Miranda Kerr ha già avuto i figli Myles, tre anni, e Hart, cinque anni. La top model è inoltre mamma del dodicenne Flynn, nato dal legame con Orlando Bloom. Del resto, la modella non aveva mai negato di desiderare una famiglia numerosa: “La famiglia è la mia priorità numero uno, poi il lavoro, poi la mia azienda, che è come un altro bambino, e poi , sfortunatamente, amici miei, ma non sarà così per sempre”. Prima della nascita del piccolo Pierre, Miranda aveva aggiunto di avere realizzato il desiderio di diventare madre di tanti maschietti: “Adoro essere madre e ho sempre desiderato tre maschi, quindi mi sento davvero fortunata di avere tre maschi sani. Flynn è follemente innamorato di Hart. Voleva davvero tanto un fratellino. Non c'è stata alcuna gelosia o altro. È stato molto dolce. E quando Flynn entra nella stanza, Hart si illumina come un lampadina”.