Miranda Kerr incinta per la quarta volta, il tenero annuncio della modella sui social Miranda Kerr è in attesa del suo quarto figlio, il terzo col marito Evan Spiegel, fondatore di Snapchat. Ed è proprio sul noto social che la modella ha annunciato la nuova gravidanza.

A cura di Ilaria Costabile

Miranda Kerr è in dolce attesa del suo quarto bebè e anche stavolta si tratta di un maschio. La modella ha annunciato la gravidanza tramite social, pubblicando una foto che non lascia spazio a troppe interpretazioni e che ha mandato in visibilio i fan.

L'annuncio della quarta gravidanza

Si tratta del terzo figlio con il marito Evan Spiegel, annunciato su Snapchat dove ha pubblicato uno scatto in cui si mostra con un jeans e una canotta, dalla quale emergono le rotondità del suo pancione, accanto al quale ha scritto: "Sono entusiasta di annunciare l'arrivo del bambino numero quattro". Su Instagram, invece, ha condiviso una storia in cui sono allineate quattro paia di scarpe, le ultime sono minuscole e attendono l'arrivo dell'ultimo pargolo, scrivendo "BoyMom" e facendo intendere, quindi, il sesso del nuovo nascituro. Il primo figlio, invece, è nato dalla relazione che la modella ha avuto con Orlando Bloom, Flynn, che adesso ha 12 anni. La notizia non poteva essere lanciata su un social diverso, dal momento che il 33enne consorte della top model, è il fondatore di Snapchat ed è con lui che ha avuto Myles e Hart, rispettivamente di tre e cinque anni.

L'importanza della famiglia

Di recente la modella aveva commentato la possibilità che potesse ulteriormente allargarsi la sua famiglia, dicendo che non si sarebbe posta alcun limite: "Poi si vedrà". Miranda Kerr, inoltre, da quando è diventata mamma ha radicalmente cambiato l'importanza da dare alle cose nella sua vita: "La famiglia è la mia priorità numero uno, poi il lavoro, poi la mia azienda, che è come un altro bambino, e poi , sfortunatamente, amici miei, ma non sarà così per sempre", aveva detto. Difficilmente, però, pur essendo particolarmente attiva sui social, in questi anni ha pubblicato foto insieme ai suoi figli, che ha preferito tenere lontani da una ulteriore attenzione, oltre a quella mediatica, che è quella nata dalla fruizione dei social, scegliendo di custodire i vari momenti della loro vita insieme.