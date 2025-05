video suggerito

Benedetta Rossi a Belve: "I soldi? Vivo come prima, vesto sempre uguale e sono solo più tranquilla" La food creator più amata d'Italia si racconta senza filtri a Francesca Fagnani: "Sono un allocco, sembro fessa ma ho un udito straordinario"

Benedetta Rossi, la regina indiscussa delle ricette online con milioni di follower, è stata ospite nell'ultima puntata di "Belve", il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. Con la sua proverbiale genuinità, la food creator marchigiana ha svelato aspetti inediti della sua personalità e del suo successo, confermando ancora una volta quella naturalezza che l'ha resa un fenomeno mediatico.

"Che belva mi sento? Un allocco"

"Che belva mi sento? Un allocco. Per tanti motivi. L'allocco sembra fesso, ma anzi. È un animale che ascolta tantissimo, ha un udito straordinario. Sono una persona legata al suo territorio e io sono così". Una definizione che racchiude perfettamente l'essenza di Benedetta: apparentemente semplice ma straordinariamente attenta e consapevole. Quando Francesca Fagnani le chiede quale sia il segreto del suo successo, Benedetta risponde con disarmante semplicità: "Semplicemente il fatto che quello che vedono corrisponde alla realtà. Chi usa i social lo fa in maniera innaturale. Mettono filtri, fanno apparire persone che non sono, indossano una maschera. È più semplice nel breve periodo. Io non faccio così."

L'orgoglio marchigiano e il distacco dalla TV tradizionale

Durante l'intervista, Benedetta ha rivendicato con orgoglio le sue origini marchigiane e il suo accento: "I toscani se ne vantano, i napoletani pure, perché noi marchigiani dobbiamo? Io sottolineo il difetto ma non per giocare a fare il personaggio. Sò proprio cuscì. Farei fatica a costruirlo." La distanza dal mondo dello spettacolo tradizionale è emersa chiaramente durante il test della Fagnani, quando Benedetta ha ammesso candidamente di non conoscere Gianni Sperti né il motto di Valeria Marini perché "io non guardo la tv, io sono di campagna."

Il rapporto con Marco, pilastro invisibile del successo

Sul marito Marco, presenza costante ma più defilata rispetto a lei, Benedetta ha rivelato: "Marco ci ha messo il coraggio quando non l'avevo, mi ha sempre sostenuta, mi ha comprato il primo cavalletto. Ci ha sempre creduto. Lui non s'è tirato indietro, lui vive allo stesso modo in cui vivo io il nostro progetto." E sulla loro dinamica di coppia, ha aggiunto con una punta di ironia: "Non ha creato un disequilibrio il fatto che la faccia sia sempre la mia, ma spesso gli ricordo che certe cose non posso farle proprio perché la faccia è sempre la mia. Ma senza di lui, io qui non ci sarei mai stata."

La scelta di vendere parte della società

Benedetta ha anche affrontato con grande maturità la decisione di cedere parte della sua azienda: "Abbiamo venduto parte della nostra società perché abbiamo creato qualcosa di più grande di noi. Dovevamo ammettere di non avere più le capacità di gestire tutto da soli." Una scelta consapevole che dimostra come dietro l'apparente semplicità si nasconda una grande intelligenza imprenditoriale. E sul cambiamento economico: "I soldi? Li considero uno strumento, non mi hanno mai allettato. Come mi vestivo prima, mi vesto adesso. La vita non è cambiata, sono solo più tranquilla."

Uno dei momenti più intensi dell'intervista è stato quando Benedetta ha parlato delle critiche ricevute: "Me ne hanno dette di tutti i colori. Non mi sono arrabbiata per me, ma perché hanno attaccato la mia community. Le persone che mi seguono comprendono: spesso quei 20 centesimi risparmiati a fine mese possono fare la differenza. Quindi non puoi attaccali per questo. Ho perso la testa, ero proprio disgustata."

Perché Benedetta Rossi non ha figli

Toccante il momento in cui Benedetta ha parlato della scelta di non avere figli: "È stata una cosa alla pari. Ne abbiamo sofferto entrambi, ci siamo impegnati però in fare cose. Quell'amore che non è arrivato da un figlio è arrivato in altra forma e a tutt e due. Il rischio che una coppia vada in crisi è molto alto, sono situazioni molto delicate, ma noi abbiamo fatto squadra anche in quel momento." A completare il ritratto, alcuni aspetti più personali come la confessione sui suoi pregi e difetti: "Il mio pregio principale è l'empatia. Il difetto? Mi incazzo molto, mi si iniettano gli occhi di sangue." E sulle trasgressioni, una risposta che conferma ancora una volta la sua autenticità: "Trasgressioni? I tacchi che porto oggi. Un vizio? Devo fare la pennichella il pomeriggio."