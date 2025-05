“La sinistra riparta da Benedetta Rossi”, la food influencer risponde a Francesca Fagnani a Belve

video suggerito

"La sinistra riparta da Benedetta Rossi", la nota food influencer risponde a Francesca Fagnani a Belve nella puntata di martedì 20 maggio: "La politica non fa per me. Io cucino". Sulle accuse di fare cattiva informazione sull’alimentazione e sulla qualità del cibo utilizzato: "Le persone che mi seguono comprendono: spesso quei 20 centesimi risparmiati a fine mese possono fare la differenza". Infine, sulla vita privata, il matrimonio con Marco Gentili e il figlio mai avuto: "Ne abbiamo sofferto. Quell’amore che non è arrivato da un figlio è arrivato in un’altra forma a tutti e due. Abbiamo fatto squadra".

Le video ricette e il "corteggiamento" della politica

Benedetta Rossi risponde a Francesca Fagnani nell'intervista a Belve di martedì 20 maggio: “Ho cominciato a fare video perché ero in un periodo complicato. Ma i commenti sotto le ricette mi facevano stare meglio. È stata una sorta di terapia”. Alla domanda su quali trasgressioni appartengono oggi alla sua vita, la food influencer sentenzia "la pennichella del pomeriggio", scatenando l'ilarità in studio.

Riferendosi poi alle parole della leader del partito Potere al popolo, che aveva scritto ‘La sinistra riparta da Benedetta Rossi’, Fagnani domanda: “Due opposti partiti le hanno chiesto di candidarsi”. “La politica non fa per me. Io cucino”, ha replicato.

Le accuse per la qualità del cibo e l'invidia per il suo successo

Ha 18 milioni di follower ed è "un'anti chef" per eccellenza, tant'è che più volte è stata travolta da accuse sul fare cattiva informazione sull’alimentazione e sulla qualità del cibo utilizzato nelle sue video ricette: "Me ne hanno dette di tutti i colori. Non mi sono arrabbiata per me, ma perché hanno attaccato la mia community. Le persone che mi seguono comprendono: spesso quei 20 centesimi risparmiati a fine mese possono fare la differenza. Quindi non puoi attaccali per questo. Ho perso la testa, ero proprio disgustata”.

Dal 2011 è diventata un riferimento per la cucina casalinga, quella più autentica e semplice: "Era un periodo complicato per me, avevo perso completamente fiducia in me stessa. I commenti per ringraziarmi delle ricette mi facevano stare meglio. È stata proprio una sorta di terapia". Sulle critiche e le invidie attirate in tutti questi anni: "Tanti vorrebbe stare al posto mio, non si spiegano la mia popolarità e non gli va giù. Fatevene una ragione!”.

Il matrimonio con Marco Gentili e i figli mai avuti

Benedetta Rossi è sposata con Marco Gentili dal 2009, condividono la loro vita sentimentale e professionale. Lui è co fondatore del loro sito web e la aiuta nella gestione della pagina Instagram. Vivono insieme in campagna, in un agriturismo rustico (La Vergara) ad Altidona, in provincia di Fermo, insieme al loro amatissimo cucciolo Cloud. L'agriturismo, chiamato "La Casa di Benedetta", è situato nella campagna marchigiana, vicino al suo paese natale.

Non hanno avuto figli e a tal proposito: "Ne abbiamo sofferto entrambi. Quell’amore che non è arrivato da un figlio è arrivato in un’altra forma a tutti e due. Abbiamo fatto squadra anche in quel momento”, ha concluso.