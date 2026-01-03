“Sei in crisi con Pietro Tartaglione?”: Rosa Perrotta interviene e fa chiarezza

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta sono in crisi? L’ex tronistra di Uomini e Donne ha deciso di replicare in modo chiaro e inequivocabile.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi? L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di intervenire sui social e di fare chiarezza sul legame con il suo compagno. Ha pubblicato i messaggi ricevuti da una utente che le chiedeva se la relazione con Pietro fosse ancora in corso. Quindi è ricorsa a un modo per rispondere decisamente inequivocabile.

Rosa Perrotta replica a chi le chiede se sia in crisi con Pietro Tartaglione. La trentaseienne ha pubblicato su Instagram una serie di scatti. L'ultimo mostrava i messaggi ricevuti in privato da una utente: "Tartaglione è rimasto a Milano questo Natale. Crisi con Tartaglione?". Il tono perentorio di chi ritiene di avere diritto a una risposta. E Rosa la risposta l'ha data. Fotografica. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha pubblicato uno scatto che la ritrae abbracciata al padre dei suoi figli: "Per rispondere alla domanda dell’ultima foto: crisi nera, nerissima. Ovvio no?!".

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno due figli: Ethan e Achille. Perrotta ritiene che i bambini descrivano alla perfezione due momenti diversi, ma altrettanto intensi, della sua relazione con Tartaglione: "Ethan è il frutto dell’amore folle, irrazionale, dell’amore che fa come gli pare, della paura e del coraggio. Achille è frutto dell’amore maturo, consapevole, delle scelte e della razionalità". Rosa ha anche parlato della pressione che avverte sui social a causa delle persone che si spingono a chiederle di dare alla luce una femminuccia per completare il quadro della famiglia perfetta. Perrotta ha replicato che tenta ogni giorno di essere una brava madre per i suoi due figli, ma capitano anche i momenti no, in cui sente di non farcela. Inoltre, deve tenere conto dei rischi a cui una terza gravidanza potrebbe esporla: "I rischi non sono da sottovalutare e mi spaventano tantissimo". Dunque, per il momento, ritiene che la sua famiglia sia completa e perfetta così.