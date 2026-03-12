Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: chi è il nuovo fidanzato Alessio Rubeca

Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, nella registrazione di oggi. Tra Matteo e Alessio, ha scelto di lasciare il programma con quest’ultimo: ecco chi è lui e che lavoro fa.

Sara Gaudenzi nella registrazione di Uomini e Donne di oggi, giovedì 12 marzo, ha fatto la sua scelta. La tronista di Civitavecchia arrivata alla fine del suo percorso con i corteggiatori Matteo Stratoti e Alessio Rubeca, ha deciso di interrompere la sua esperienza televisiva portando a casa uno dei due ragazzi con i quali è uscita negli ultimi mesi. L'anticipazione è stata diffusa pochi minuti fa dal profilo Instagram del dating show di Maria De Filippi, e ha lasciato gran parte del pubblico sorpreso.

La scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne

È Alessio Rubeca l'uomo con il quale Sara Gaudenzi deciso di iniziare una storia d'amore lontana dalle telecamere. Da quando il romano ha fatto il suo ingresso nello studio del programma, il trono di Sara ha preso una piega diversa: nonostante non fosse il suo prototipo dal punto di vista estetico, la tronista è apparsa subito coinvolta nella loro conoscenza. Sin dalle prime esterne è scattato un feeling che ha portato i due, poco dopo, a scambiarsi un bacio davanti alle telecamere, scatenando soprattutto la gelosia di Matteo Stratoti, l'altro corteggiatore al quale oggi è stato rifilato un no. Non circolano altre informazioni, in particolare sulla reazione di Matteo Stratoti, che nelle ultime settimane era scoppiato in un lungo pianto dopo uno scontro con la tronista, in merito alla scelta, dai profili social di Uomini e Donne. La puntata con la scelta della tronista romana andrà in onda nelle prossime settimane.

Chi è Alessio Rubeca, il nuovo fidanzato della tronista di Uomini e Donne

Alessio Rubeca (foto Instagram)

Alessio Rubeca è il nuovo fidanzato di Sara Gaudenzi, scelto da lei a Uomini e Donne dopo un percorso di conoscenza insieme. Imprenditore a capo di un'agenzia immobiliare, è originario di Roma, ma è sconosciuta la sua età. Il suo profilo Instagram, il cui nome è alerubb_7, è particolarmente attivo: il ragazzo condivide molti scatti di sé e della sua vita di tutti i giorni. Non ha fotografie o post dedicati a eventuali ex fidanzate: non si sa molto, quindi, sul suo passato sentimentale.