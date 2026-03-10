La fragilità di Matteo a Uomini e Donne, scoppia in lacrime per Sara: “Mi stavo aprendo per una donna”

Il corteggiatore di Sara Gaudenzi è crollato in un pianto dopo un duro scontro in studio con la tronista: un momento che ha visto i social schierarsi dalla sua parte, visto che vedere un uomo che manifesta così apertamente la propria fragilità è diventato un caso raro nel dating show.

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, l’attenzione si è spostata tutta su Matteo Stratoti. Il corteggiatore di Sara Gaudenzi è crollato in un pianto dopo un duro scontro in studio con la tronista: un momento che ha visto i social schierarsi compatti dalla sua parte, visto che vedere un uomo che manifesta così apertamente la propria fragilità è diventato un caso raro nel dating show.

Perché Matteo è scoppiato in lacrime a Uomini e Donne

La frattura tra i due si è consumata durante un ballo, un momento che solitamente serve a distendere i nervi e che invece è diventato teatro di un'accusa. Sara Gaudenzi ha detto a Matteo che, secondo lei, è il corteggiatore "più falso" che abbia mai avuto, lamentando una discrepanza totale tra le esterne e i suoi interventi in studio. Al termine del confronto, il corteggiatore si è lasciato andare alle lacrime, lasciandosi andare a un lungo sfogo con la produzione: "In questo momento non voglio vederla perché sto male. Nel ballo mi ha detto che sono il corteggiatore più falso, ma io a lei ci tengo davvero. Quando dico che dopo tanto tempo mi stavo finalmente aprendo per una donna, è la verità".

Il web applaude un corteggiatore che non ha paura di piangere

Mentre in studio la discussione è proseguita con i soliti dubbi, sui social è scattata la solidarietà. Matteo Stratoti è stato sommerso da particolari apprezzamenti per la sua capacità di emozionarsi. Molti utenti hanno sottolineato come sia insolito vedere un corteggiatore così vulnerabile, distaccato dall'immagine usuale del "tutto muscoli e sorrisi forzati". La sua reazione, quindi, ha convinto una larga fetta di pubblico della sua buona fede. Molti, infatti, chiedono virtualmente a Maria De Filippi di considerarlo come futuro tronista.

Il percorso di Sara Gaudenzi e Matteo Stratoti

Matteo si era fatto notare sin da subito per il suo approccio pacato, riuscendo a scalzare altri pretendenti e diventando il preferito della tronista romana. Tra i due c'erano state esterne molto intense, caratterizzate da confidenze personali che sembravano aver creato tra i due un legame solido. Tuttavia, il carattere deciso della tronista romana e i suoi continui dubbi sulla "perfezione" del ragazzo hanno portato a questa rottura che, ad oggi, appare difficile da sanare.