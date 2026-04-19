Stefano De Martino torna da Fabio Fazio, l’ultima volta aveva dichiarato: “Sanremo mi spaventa”

Che tempo che fa in onda stasera, domenica 19 aprile, con una nuova puntata. Fabio Fazio torna a intervistare Stefano De Martino. Il conduttore di Affari tuoi era già stato ospite del programma in onda sul Nove. Stavolta tornerà a sedersi sulla poltroncina in qualità di prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo. In puntata, tantissimi altri ospiti che spaziano dalla politica allo sport.

Stefano De Martino a Che tempo che fa

Stefano De Martino torna a Che tempo che fa. Il conduttore di Affari tuoi è stato ospite del programma condotto da Fabio Fazio più di una volta. A marzo dello scorso anno, nello studio del programma in onda sul Nove, aveva parlato proprio del Festival di Sanremo: "Sanremo è come una traversata oceanica e la cosa mi spaventa. Dovesse mai arrivare, spero di essere pronto". Quel momento è arrivato lo scorso febbraio con l'investitura pubblica fatta da Carlo Conti al Teatro Ariston. Stasera, nel corso della puntata di Che tempo che fa, parlerà di certo anche di questo tema. Se andiamo più indietro negli anni, era il 2023 quando De Martino – sempre nel programma di Fabio Fazio – spiegò di non avere replicato alle accuse dei reiterati tradimenti mosse da Belén Rodriguez perché “quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché voglio ancora davvero molto bene a Belén ed è la madre di mio figlio".

Gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata del 19 aprile

Stefano De Martino è solo uno degli ospiti che affiancheranno Fabio Fazio stasera. In studio anche il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che presenterà il suo libro "Una nuova primavera". Poi spazio alla musica con Nek e allo sport con Zaynab Dosso, medaglia d’Oro nei 60 metri piani ai Mondiali indoor di atletica leggera 2026. Tra i personaggi che prenderanno parte alla rubrica Il Tavolo anche Diego Abatantuono, Alba Parietti, Mara Maionchi, Nino Frassica e Gigi Marzullo.