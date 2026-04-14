Antonella Clerici si sfoga in diretta: “Sempre onesta col pubblico, sono adirata”

La conduttrice si sfoga in diretta per un collegamento mal riuscito nel corso del programma: “mi sono un po’ incavolata, perché mi sono detta che abbiamo perso un’occasione”.

"Sono adirata", è lo sfogo di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. La conduttrice, nel corso della diretta di martedì 14 aprile, ha condiviso col pubblico un momento di rabbia per quanto appena accaduto durante la putata quotidiana del programma di Rai1. La presentatrice, che ha sempre fatto della trasparenza assoluto uno dei principi cardine del suo stile di conduzione, ha raccontato quanto accaduto poco prima lamentandosi per la qualità di un collegamento andato in onda nel corso della trasmissione: "Abbiamo perso un'occasione".

Uno sfogo accompagnato dal sorriso, ma pur sempre uno sfogo, quello di Antonella Clerici, che non si è potuta trattenere dal parlare a cuore aperto al pubblico, descrivendo come inadeguato agli standard della trasmissione il collegamento di Andrea Amadei realizzato dal programma con la manifestazione del Vinitaly che si sta tenendo in questi giorni a Verona. In particolare Clerici si è lamentata proprio del posizionamento dell'inviato, che non ha dato al pubblico la possibilità di capire il senso della manifestazione: "Mi sono un po' adirata, ci sono rimasta male pervhé abbiamo fatto un collegamento con il Vinitaly non adeguato secondo me".

Quindi Clerici ha proseguito così: "Questo mi dispiace, perché si tratta di un'eccellenza italiana ma non abbiamo visto l'evento, per ragioni organizzative abbiamo visto il povero Amadei in un loculo". Quindi, proprio per sbollire il suo momento di rabbia, Clerici ha scelto la strategia terapeutica di non tenersi tutto dentro, ma di condividere con il pubblico da casa la sua leggera frustrazione: "Siccome io sono sincera con i telespettatori, mi sono un po' incavolata, perché mi sono detta che abbiamo perso un'occasione". Una lezione di tuffo nel sugo, per citare una ormai celebre frase pronunciata per e da Clerici per definire il suo stile di conduzione, sincero e franco con il pubblico, senza la paura di sporcarsi anche nel mostrare l'effetto degli imprevisti.