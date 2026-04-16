Gaffe di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno, il doppiosenso in diretta: “È caduta sui piselli”

Nuovo scivolone hot per Antonella Clerici durante la diretta di È sempre mezzogiorno. La conduttrice è stata vittima di un doppiosenso involontario durante un gioco telefonico con lo chef Daniele Persegani. Non è la prima volta: la sua carriera è costellata di gag a luci rosse.

Antonella Clerici colpisce ancora. La conduttrice di Rai1, nota per la sua capacità di trasformare ogni imprevisto in un momento di intrattenimento, è scivolata nell'ennesima gaffe a sfondo sessuale durante la puntata del 16 aprile. Protagonista del siparietto il gioco telefonico "Pentola o dispensa", da sempre croce e delizia della trasmissione per la difficoltà dei telespettatori nell'indovinare gli ingredienti delle ricette.

La gaffe in diretta: “Mi è caduta proprio sui piselli”

Il tema del giorno erano le tagliatelle primavera con asparagi e piselli. Una telespettatrice, dopo aver indovinato con destrezza gli ingredienti più complessi, ha commesso l'errore posizionando i legumi nella dispensa anziché nella pentola. La reazione di Clerici è stata immediata e, purtroppo per lei, ambigua: "Ha indovinato delle cose impossibili e mi è caduta proprio sui piselli". Un silenzio di pochi istanti ha preceduto l'esplosione di risate in studio. La conduttrice, accortasi immediatamente del doppiosenso, ha cercato di rimediare tra i sorrisi complici del dottor Persegani. Il momento è diventato virale sui social, confermandola come la regina indiscussa dei doppi sensi involontari della tv italiana.

Dalla "borra" alla schiuma: la storia dei doppi sensi di Clerici

L'episodio odierno non è che l'ultimo di una lunga serie. La conduttrice è solita incappare in queste "trappole" linguistiche, trasformando i suoi programmi culinari in veri e propri cult del trash televisivo. Impossibile non citare la gaffe storica a La Prova del Cuoco, quando una telespettatrice rispose "borra" anziché "birra" per completare un ingrediente. La reazione di Clerici, che ripeté la parola con insistenza cercando di capire cosa fosse, è entrata di diritto nella storia della TV.

Per non parlare dell'uscita: "Fa schiuma ma non è sapone", che scatenò ondate di commenti ironici sul web. Celebre anche la frase "Io non posso vivere senza ca**o", finita dritta tra i meme più longevi di sempre. Proprio nelle ultime ore, la conduttrice è tornata su quell'episodio in un'intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli: "Non mi sono accorta di aver detto quella frase, ero convinta di aver detto calcio", ha spiegato. La forza di Clerici, ad ogni modo, resta comunque la sua capacità di non prendersi sul serio: una risata, un "pardon" rivolto al pubblico e lo show prosegue.