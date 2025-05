video suggerito

Antonella Clerici e la gaffe di Andrea Mainardi con la siringa di burro, il doppio senso che ha creato imbarazzo Antonella Clerici di nuovo protagonista sui social per un doppio senso a È sempre mezzogiorno. La conduttrice scoppia a ridere alla battuta di Andrea Mainardi sul cordon bleu: "Quando si gonfia vuol dire che lo state mettendo dentro".

Antonella Clerici è sempre lei. Il volto più amato del mezzogiorno italiano è anche quello più memabile, passateci il termine. Più o meno quindici anni fa, forse qualcosina in più, la famosa risposta "la borra" alla domanda "Fa schiuma, ma non è sapone, che cos'è?" e adesso questo. Complice del momento "gaffe", questa volta, è l'ottimo Andrea Mainardi, sponda meravigliosa quando si tratta di fare i simpatici. Così, durante la preparazione del cordon bleu, ecco il fattaccio. Dopo aver preparato tutto, il tocco finale è una siringa di burro morbido. La reazione di Antonella Clerici è tutta da ridere.

Il doppio senso culinario e il segreto del cordon bleu

Il doppio senso è servito, ma d'altronde è questo il segreto del cordon bleu perfetto secondo la ricetta di Andrea Mainardi: "Quando vedete che comincia a rigonfiarsi vuol dire che lo state mettendo dentro". A fare da contesto, anche un'atmosfera musicale regalata dalla regia in stile X-Files. La faccia di Antonella Clerici, dopo la frase pronunciata da Mainardi, è tutta un programma e il video è diventato immediatamente virale sui social. La conduttrice, da sempre spontanea come appunto per i tanti episodi accaduti nel passato anche più recente, non ha saputo resistere e non è riuscita a trattenersi, portandosi le mani al viso.

L'alchimia con Mainardi: una coppia televisiva vincente

Ciò che rende Antonella Clerici così amata dal pubblico è proprio questa capacità di non prendersi troppo sul serio, di ridere di sé stessa e di trasformare anche una gaffe in un momento di connessione genuina con i telespettatori. Questo è un tratto unico che ha solo Antonella. A rendere il momento ancora più esilarante è stata la complicità con Andrea Mainardi. Lo chef, veterano delle trasmissioni di Clerici, ha dimostrato di essere il partner ideale per questi siparietti non programmati.