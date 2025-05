video suggerito

Quando finisce È sempre Mezzogiorno, la data dell'ultima puntata con Antonella Clerici su Rai1 È sempre mezzogiorno è tra i programmi che stanno per salutare il pubblico di Rai1. In vista dell'estate, cambia la programmazione. Antonella Clerici tornerà a settembre.

A cura di Daniela Seclì

Con l'estate ormai alle porte, cambiano i palinsesti televisivi. I programmi che hanno tenuto compagnia agli spettatori sin dallo scorso autunno, lasciano spazio a una nuova programmazione. Tra le trasmissioni che saluteranno il pubblico anche È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Il programma si concluderà a fine maggio.

Quando va in onda l’ultima puntata di È sempre Mezzogiorno

È sempre mezzogiorno è il programma di Antonella Clerici dedicato alla cucina. Ogni giorno, con i suoi ospiti, la conduttrice prepara gustose ricette che gli spettatori possono replicare a casa. La trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12:00 su Rai1 e, come dimostrano i dati di ascolto, gode dell'affetto del pubblico. Ma anche questa edizione sta per giungere al capolinea. Salvo stravolgimenti, Antonella Clerici si sta preparando a salutare il pubblico di Rai1. L'ultima puntata di È sempre mezzogiorno dovrebbe andare in onda venerdì 30 maggio. La trasmissione, poi, dovrebbe riprendere a settembre.

Cosa andrà in onda al posto di È sempre Mezzogiorno su Rai1

Con l'arrivo dell'estate cambia la programmazione del daytime di Rai1. Tra le trasmissioni che avranno uno spazio in palinsesto nella stagione estiva c'è UnoMattina Estate che sarà condotto da Alessandro Greco e Carolina Rey. Tornano anche due programmi che porteranno gli spettatori in giro per l'Italia: Camper e Camper in viaggio. Nello spazio che fino a qualche giorno fa era occupato dalla fiction Il paradiso delle signore, invece, troveremo una novità. Rai1 investe sulla soap spagnola e porta in tv Ritorno a Las Sabinas, che terrà compagnia al pubblico da lunedì 12 maggio e fino ai primi di agosto. Nella trama la storia delle sorelle Gracia e Paloma Molina, che si vedono costrette a tornare nel loro paese natale Manterana perché il padre è gravemente malato e devono prendersi cura di lui. Così, torneranno a galla segreti di famiglia e vecchi amori mai dimenticati.