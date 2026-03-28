Al GF Adriana Volpe si commuove nominando la figlia, dopo gli attacchi di Alessandra Mussolini e Paola Caruso

Adriana Volpe non sta particolarmente simpatica ad alcune concorrenti, ovvero Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Paola Caruso. Durante la puntata di venerdì 27 marzo, però, la conduttrice nel rispondere ai loro commenti, ha avuto un momento di commozione pensando alla figlia.

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Il Grande Fratello è un reality in cui i rapporti all'interno della casa sono, di fatto, il motore dell'intera trasmissione, per cui ogni cosa che accade tra le mura della dimora di Cinecittà viene ampiamente analizzata dagli autori per poi portarla in puntata. Venerdì 27 marzo, durante il secondo appuntamento della settimana, si è dato spazio ai commenti, non proprio lusinghieri, che Alessandra Mussolini, Paola Caruso e Antonella Elia hanno rivolto, alle sue spalle, ad Adriana Volpe.

Ilary Blasi, quindi, ha ben pensato di rendere pubbliche queste considerazioni e ha mostrato in puntata tutto ciò che le tre gieffine avevano accumulato nei giorni precedenti. Mussolini contestava alla conduttrice il fatto che avesse un atteggiamento troppo da femme fatale, nonché maestrina intenta a recitare i vari passaggi della ricetta ad alta voce, che la gieffina ha ritenuto non necessario oltre che fastidioso. Antonella Elia, i cui trascorsi con Adriana Volpe sono ben noti non ha potuto fare a meno di ridere a crepapelle per quanto detto dalla compagna d'avventura. Al duo si aggiunge, poi, Paola Caruso: "Sono bionda, ma non sono scema" dice commentando il fatto che la conduttrice avesse adottato un comportamento provocatorio nei suoi confronti. Dopo aver mostrato i video in cui avvengono questi scambi tra le tre, Blasi decide di dar loro ulteriore spazio e fa sedere Volpe su una poltrona posizionata di fronte ai divani su cui siedono tutti i gieffini. Da quel momento, quindi, riparte la querelle con Alessandra Mussolini che imita nuovamente la conduttrice, calcando le sue movenze e aggiunge: "Oggi si è messa a ballare mentre noi stavamo chiusi in camera e non si può".

Volpe non tarda a rispondere e dichiara: "Siccome sta torta è stata fatta qualche giorno fa e mi hanno chiesta di rifarla e io l’ho rifatta", poi aggiunge il motivo per cui recitava a voce alta i vari passaggi della ricetta e nel raccontarlo si commuove pensando a sua figlia Giselle:

Io penso che la cucina sia un modo di trasmettere affetto, attenzione nei confronti dei miei compagni, quindi una torta al cioccolato ci rendeva tutti più felici no? Questa mattina io parlavo e dicevo la ricetta a voce alta, perché sapevo che c’erano mia zia che stanno vicino vicino a Giselle e magari l’avrebbe mangiata anche lei questo pomeriggio.

Un momento di commozione per la conduttrice che, però, si rimette subito in sesto dovendo rispondere al commento di Paola Caruso: "A me dà fastidio, lei mi guarda con questo sguardo colme se volesse avere un confronto con me, ma poi non me lo chiede". Volpe interdetta: "È la prima volta che scopro il suo pensiero, è sempre stata carina con me finora". I soliti battibecchi che, però, potrebbero alimentare dinamiche di gioco. Anche se, alla fine, la verità è quella che una volta chiuso il collegamento ha detto Ilary Blasi: "Vabbè era per farci due risate".