Donna di 30 muore mentre partorisce in ospedale a Pinerola: aperta inchiesta, il neonato è salvo

Una donna di 30 anni è morta durante il parto all’ospedale Agnelli di Pinerolo per una complicanza clinica improvvisa. Il neonato è stato salvato. La Procura di Torino ha aperto un’indagine e acquisito la documentazione clinica per chiarire cause e responsabilità.

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Sarà un’inchiesta giudiziaria a fare luce sulle cause che hanno portato alla morte di una trentenne residente a Pinerolo, deceduta la scorsa settimana durante il travaglio all’ospedale Agnelli. L’incidente è avvenuto giovedì 19 marzo 2026: nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario, per la donna non c’è stato nulla da fare. Il neonato, invece, è stato salvato grazie all’intervento immediato dei medici presenti in sala parto.

Secondo le prime informazioni, durante il travaglio si è verificata una grave complicanza clinica, che ha richiesto l’attivazione immediata di tutte le procedure di emergenza previste dai protocolli ospedalieri. La paziente è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Torino, dove sono proseguiti i tentativi di stabilizzazione. Purtroppo, ogni misura si è rivelata vana e la donna è deceduta in poche ore.

La vicenda è ora al vaglio della Procura di Torino, che ha acquisito tutta la documentazione clinica relativa al caso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare la gestione sanitaria del parto. Gli inquirenti, nelle prossime settimane, potranno stabilire eventuali responsabilità, analizzando nel dettaglio ogni fase dell’assistenza prestata alla paziente.

In una nota ufficiale, la direzione dell’Asl To3 ha confermato l’accaduto, sottolineando come “i professionisti sanitari presenti in sala hanno immediatamente messo in atto tutte le procedure previste per affrontare la complicanza clinica”. La società porge le condoglianze alla famiglia della donna e spiega: “Esprimiamo il massimo cordoglio per questo gravissimo lutto. Con la massima trasparenza, l’Azienda ha immediatamente messo a disposizione della Procura della Repubblica la documentazione clinica relativa al caso, affinché possano essere svolti gli accertamenti ritenuti opportuni”.