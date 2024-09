video suggerito

Tony Effe riceve il suo primo Tapiro d'Oro per il dissing con Fedez, la reazione con Valerio Staffelli

Striscia La Notizia, dopo Fedez, ha incontrato anche Tony Effe, altro protagonista del dissing che ha appassionato milioni di italiani. Nella puntata del tg satirico di Antonio Ricci di stasera, mercoledì 25 settembre, andrà in onda il servizio che vede la consegna dell'iconico maialino d'oro al rapper romano la cui ultima risposta al collega è arrivata con la canzone Chiara.

La consegna del Tapiro d'Oro a Tony Effe

Le anticipazioni di Striscia La Notizia, in onda stasera su Canale5, mostrano la consegna del Tapiro d'Oro a Tony Effe. Valerio Staffelli ha intercettato il rapper a Milano e lo ha raggiunto per lasciargli il suo primo maialino d'oro della carriera. L'inviato gli ha chiesto se la diatriba fosse tutta un'operazione di marketing, ma di fronte alla reticenza del cantante, ha cambiato domanda. Gli ha chiesto se teme ripercussioni da parte di Fedez dopo le accuse a lui rivolte nell'ultima canzone pubblicata, Chiara. Per la risposta bisogna attendere la puntata delle 20.35.

Il tapiro a Fedez: "In realtà sono un co*lione"

Il dissing tra Tony Effe e Fedez ha appassionato anche Striscia La Notizia che ha deciso di consegnare il Tapiro d'Oro a entrambi. Nella puntata di ieri, infatti, Valerio Staffelli ha raggiunto l'ex marito di Chiara Ferragni il quale, scherzando, ha commentato la vicenda: "Non ho niente da spiegare, ma i ricciolini del Tapiro sono davvero belli. In realtà sono un patatone. Anzi, un co*lione". A Fedez il maialino d'oro è stato personalizzato con un look che ricorda l'acconciatura del suo collega. Per lui si è trattato del tredicesimo tapiro dopo quelli ricevuti per il caso della separazione da Chiara Ferragni e per lo scontro con Morgan a X Factor 2023.