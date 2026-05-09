Adriana Volpe commossa per la sorpresa del compagno Dario: “Volevo proteggerlo, per questo non ne parlavo”

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Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 8 maggio, non sono mancate sorprese e a riceverne una è stata Adriana Volpe. La conduttrice, infatti, ha ricevuto una lettera dal suo compagno, Dario Costantini, imprenditore che conosciuto circa due anni fa e del quale è perdutamente innamorata.

La lettera di Dario Costantini per Adriana Volpe

Nella scorsa puntata, quando le è toccato andare in studio per scoprire chi tra lei e Alessandra Mussolini fosse la seconda finalista, Adriana Volpe era sorpresa, ma anche un po' delusa, del fatto di non trovare nessuno ad attenderla. Un dispiacere che le ha fatto mettere in discussione anche la presenza di qualcuno fuori dalla Casa. Ed è così che il suo compagno ha deciso di scriverle una lettera, che è stata letta in puntata e nella quale le rivolge parole d'amore:

Contro ogni previsione, sono io a scavalcare quel muro che abbiamo provato a costruire intorno a noi per proteggere i nostri spazi e i nostri tempi. Lo faccio per dirti brava, anzi bravissima. Sei rimasta te stessa anche lì, anche quando sarebbe stato più facile ascoltare quel tuo Dna che ti sussurra continuamente di verità e giustizia. Ma in fondo è proprio questo che ti rende la donna straordinaria che sei. Mi manchi, mi manchi molto eh, per ora mi accontento di guardarti da qui, bellissima come sei, cercando nei tuoi sguardi un modo per capire come stai. E quando pensi a me, non avere dubbi, sono sempre profondamente fiero di te. Ma ricordami che mi hai promesso di portarmi al mare, ma allora, questo te lo prometto io, ti dirò cose bellissima ma solo nostre. Ciao pulcino ti amo.

Commossa e visibilmente contenta per la sorpresa, Adriana ringrazia il compagno e spiega anche i motivi che l'hanno spinta a non parlare della loro relazione, nonostante si sapesse che lei avesse una persona fuori dalla dimora di Cinecittà. La conduttrice, infatti, commenta: "Grazie, che bello, il regalo più bello che mi potesse fare, io non parlavo perché avevo il timore, grazie è bellissimo. È una persona riservatissima, avevo anche paura a dire il suo nome perché non volevo tirarlo dentro in quello che stavo facendo qua. Lo volevo proteggere in qualche modo, ma allo stesso tempo volevo dirgli che mi manca e che lo amo tanto. Grazie di cuore".