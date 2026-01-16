“Chiara Ferragni ospite a Verissimo, ma dà buca all’ultimo”: l’indiscrezione sul ritorno in tv dopo la sentenza

Chiara Ferragni è stata prosciolta dalle accuse di truffa aggravata per il "Pandoro Gate". La sentenza è arrivata lo scorso 14 gennaio e l'imprenditrice digitale si è detta felice che questo "incubo durato 2 anni" sia arrivato finalmente alla fine. Oltre a un messaggio sui social, accompagnato da alcune dichiarazioni della sorella Valentina e della madre Marina Di Guardo, ha già rilasciato alcune interviste. La più recente al Corriere della Sera, in cui ha menzionato anche l'ex marito Fedez, che non le è stato accanto come avrebbe voluto: "Mi sono sentita abbandonata". Per quanto riguarda invece il suo ritorno in tv, rimane ancora un punto di domanda.

Secondo un'indiscrezione diffusa da Dagospia, Ferragni sarebbe "pronta a sbarcare a Verissimo", ospite nel salotto di Silvia Toffanin, in onda tutte le settimane il sabato e la domenica pomeriggio. Sarebbe per lei la prima intervista nel programma. La registrazione della puntata sarebbe prevista per la prossima settimana, per essere così trasmessa nel weekend del 24 e 25 gennaio, ma qualcosa non sarebbe andato come previsto. Ferragni invece "ha in extremis cambiato idea" e deciso di "dare buca al salotto di Canale 5". Sembra quindi che non ci sarà nessuna prima intervista a Verissimo per l'imprenditrice, che avrebbe fatto un passo indietro sulla sua ospitata per motivi al momento non noti.

La sentenza arrivata il 14 gennaio dal Tribunale di Milano chiude ufficialmente il "Pandoro Gate"dopo oltre due anni. Ferragni è stata prosciolta perchè, come ha spiegato lei stessa in un post Instagram, "il giudice ha stabilito che non c'erano nemmeno i presupposti per un processo penale. È una frase semplice, tecnica, definitiva sul piano penale". In questi due anni è più volte finita al centro dell'attenzione mediatica, non soltanto per il processo in corso ma anche per vicende personali, come la crisi e la successiva separazione dal marito Fedez. Se al momento rimane un mistero in quale programma rilascerà la sua prima intervista televisiva, è certo invece quale sia stata l'ultima. Nel dicembre 2024 era stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, in cui aveva commentato: "A me darei il consiglio di non provare ad essere perfetta. Tutti sbagliamo, commettiamo errori. Penso di voler cambiare qualcosa non solo nel modo di comunicare, ma di vivere".