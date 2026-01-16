Chiara Ferragni su Netflix dopo il proscioglimento: “Al lavoro su una serie per raccontare il Pandoro Gate”

Chiara Ferragni, scagionata dalle accuse di truffa aggravata, sarebbe pronta a riprendersi la scena con un progetto ad hoc su Netflix. Obiettivo: ricostruire la sua verità sulla vicenda giudiziaria che ha travolto il suo impero.

Il proscioglimento dello scorso 14 gennaio ha segnato la fine di un incubo legale, ma per Chiara Ferragni sembra essere solo l'inizio di una massiccia operazione di rilancio mediatico. L'imprenditrice, scagionata dalle accuse di truffa aggravata per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi, starebbe per sbarcare su Netflix con una serie dedicata interamente alla ricostruzione del procedimento giudiziario.

"Chiara Ferragni e il Pandoto Gate su Netflix", l'indiscrezione

Il segnale che il vento fosse cambiato è arrivato proprio all'uscita dal tribunale mercoledì scorso. Dopo due anni di basso profilo e strategie difensive, Ferragni era apparsa pronta a rompere il muro di riservatezza: "Sono contenta di poter parlare, di aver riacquistato la mia voce dopo due anni in cui per rispetto sono stata in silenzio", aveva dichiarato ai cronisti presenti. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, il silenzio non era solo una scelta istituzionale, ma il preludio a un progetto più ampio: "Una serie ad hoc su Netflix" in cui l'influencer metterà insieme i frammenti della sua crisi, mostrandosi nel suo momento più fragile e raccontando la propria versione dei fatti. Non si tratterebbe di un'idea improvvisata: le indiscrezioni parlano di un lavoro avviato già da diversi mesi, volto a trasformare la caduta in un prodotto narrativo di forte impatto.

Al momento, Netflix non ha confermato né smentito le voci. Ma che un progetto video fosse già in cantiere era emerso già durante le fasi calde del processo. Lo scorso novembre, il giornalista Rai Domenico Marocchi aveva sollevato il dubbio notando una presenza insolita nei corridoi del Palazzo di Giustizia: “C’erano i giornalisti, le testate, i telegiornali… e poi sono arrivate persone con una telecamera che non erano accreditate. Chi saranno? Forse si sta girando qualcosa?”. Quelle riprese "non ufficiali" che rincorrevano Ferragni tra un'udienza e l'altra sembrano essere oggi la conferma definitiva di un diario filmato che diventerà presto di dominio pubblico.

Il "giallo" dell'ospitata a Verissimo

Mentre le voci di un progetto Netflix prendono quota, resta l'incognita sulle apparizioni televisive. Secondo le ultime indiscrezioni di Dagospia, Chiara Ferragni avrebbe "dato buca" all'ultimo momento a Silvia Toffanin. L'influencer sarebbe dovuta essere l'ospite di punta delle prossime puntate di Verissimo per una lunga intervista a cuore aperto, ma il faccia a faccia sarebbe saltato proprio per sua volontà.