Viola Valentino a gamba tesa su Riccardo Fogli: “Omino, ometto e quaquaraqua, vergognati!”

Viola Valentino ha compiuto 77 anni senza ricevere gli auguri dall’ex marito Riccardo Fogli. La cantante di Comprami lo attacca sui social: “Omino, ometto e quaquaraqua, vergognati”.

Viola Valentino, all'anagrafe Virginia Maria Minnetti, ha compiuto 77 anni il primo luglio. Un compleanno, però, che evidentemente è passato sotto silenzio per una persona in particolare a cui la cantante tiene ancora. Parliamo, ovviamente, di Riccardo Fogli. La cantante di "Comprami" ha lanciato un'invettiva durissima via social all'indirizzo del suo ex compagno, con tanto di tag su Instagram: "Omino, ometto e quaquaraqua, vergognati!".

Nessun messaggio, nessuna telefonata. E così, come già accaduto altre volte, la risposta è arrivata sui social, con parole drittissime e spigolose, che non lasciano margini differenti di interpretazione.

Il post per il compleanno dimenticato

Sul proprio profilo Instagram, Viola Valentino ha taggato l'ex compagno e ha affidato il risentimento a queste righe sotto a una loro vecchia foto insieme: "Sono viola neanche gli auguri di buon compleanno, e quando stavo male ancora peggio, nessuna chiamata, però in televisione parli sempre di me! Omino ometto e quaquaraqua vergognati almeno!".

Il riferimento al periodo in cui "stava male" richiama la battaglia contro il carcinoma che la cantante ha affrontato e reso pubblica nel 2019. Non è la prima volta che avviene una ripresa a muso duro di questo tipo. Già a inizio 2025, dopo un'intervista di Fogli a La Volta Buona in cui il cantante ripercorreva la love story clandestina con Patty Pravo, Viola Valentino aveva reagito con quello stesso repertorio: "Dopo 23 anni di matrimonio di me non ti ricordi? Ma della signora Strambelli sì! Omino ometto e quaquaraquà". Ospite poco dopo nel salotto di Caterina Balivo, aveva rincarato: "Mi sono pentita di averlo perdonato. A me piace la fedeltà perché io lo sono, odio chi mi tradisce".

I 23 anni di matrimonio e il tradimento con Patty Pravo

Per capire il livore che accompagna quel post bisogna tornare agli anni Settanta. Viola e Fogli si sposano nel 1971, quando lui è ancora il bassista dei Pooh. Il matrimonio dura poco prima di incrinarsi: l'allora frontman della band lascia moglie e gruppo per la relazione con Patty Pravo, storia che tiene banco sui rotocalchi per due anni. Poi il ritorno di fiamma con Viola, e infine la rottura definitiva. Un legame lungo e tormentato che la cantante quantifica sempre nella stessa cifra, 23 anni, e che rivendica ogni volta che l'ex marito ne parla in pubblico riducendone il peso.