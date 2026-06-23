Fiorella Mannoia: “Quando volevo dei figli non sono arrivati. Una donna ossessionata da me si è presentata a casa”

Fiorella Mannoia, in un’intervista, traccia un ritratto intimo: i figli che non sono mai arrivati, l’amore con Carlo Di Francesco che dura da vent’anni e la stalker che voleva insinuarsi nella sua vita.

Fiorella Mannoia si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli per il podcast Passa dal BSMT. L'artista ha tracciato un ritratto decisamente intimo. Ha parlato dei figli che non sono arrivati e dell'amore che da vent'anni la lega al percussionista Carlo Di Francesco. Poi ha confidato un episodio spiacevole. Una ragazza ossessionata da lei le aveva reso la vita impossibile. Fiorella Mannoia, sebbene intuendo che ci fosse un disturbo in quella donna, si è vista costretta a denunciarla.

Fiorella Mannoia e i figli mai avuti

Fiorella Mannoia ha confidato che c'è stato un momento nella sua vita in cui ha avvertito il desiderio di diventare mamma: "C'è stato un momento nella vita che avrei voluto dei bambini e non sono venuti". Tuttavia, ha deciso di accettare la situazione senza ricorrere ai metodi messi a disposizione dalla medicina per tentare di diventare madre: "Non mi sono spinta in quei percorsi di ormoni o inseminazione. Ho detto no. Se qualcuno lassù ha deciso così, si vede che doveva andare così. Non ho mai avuto la smania del figlio a tutti i costi". Per Fiorella Mannoia non si tratta di una ferita aperta. Al contrario ha fatto sapere: "Ci ho provato, non sono arrivati e oggi, devo dire la verità, sto bene così. Non mi guardo indietro con il rimpianto di non averli avuti". La sua serenità deriva dalla profonda consapevolezza di essere una donna fortunata e di avere avuto una vita intensa e felice: "Ho avuto più di quanto avrei mai immaginato. Stabilità economica, stima, affetto, gente che viene a vedermi. Non si può avere tutto dalla vita".

Il matrimonio con Carlo Di Francesco, un amore che dura da vent'anni

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco

Fiorella Mannoia è sentimentalmente legata a Carlo Di Francesco. Un amore che dura da vent'anni e un matrimonio celebrato cinque anni fa. Galeotto fu il video di un brano della cantante. Si conobbero, infatti, nello studio di registrazione: "Ho voltato lo sguardo, ci siamo guardati ed è iniziato tutto lì". Prima di conoscerlo, non credeva all'amore a prima vista. Gazzoli ha rimarcato la differenza d'età tra loro: 26 anni. Il percussionista, infatti, a ottobre festeggerà i suoi 46 anni. La cantante ne ha compiuti 72 ad aprile. Per Fiorella Mannoia non è mai stato un problema: "Io sapevo di questa differenza d'età ma non me n'è fregato proprio niente perché quello che stavamo sentendo andava al di là". E ha evidenziato che in fondo il vero anziano della relazione è suo marito: "In realtà il vecchio è lui, che sia chiaro. Sia messo agli atti. Lui è posato, calmo, equilibrato. Non ha bisogno di mettersi sulle mie spalle per emergere. Io sono più matta di lui".

La stalker che era ossessionata dalla cantante

Fiorella Mannoia, infine, ha raccontato un episodio spiacevole che l'ha messa a dura prova: "C'è stata una ragazza che non stava molto bene. Alla fine quando succedono queste cose è un segno di disturbo. Si era accanita, aveva un'ossessione nei miei confronti". La donna in questione ha fatto tutto il possibile per insinuarsi nella vita dell'artista, ad esempio contattava le persone che in qualche modo erano legate a Fiorella Mannoia: "Incluso chi non vedevo da quarant'anni". Inoltre, aveva hackerato i profili social dell'artista e si spacciava per lei "raccontando fandonie". La situazione si è fatta sempre più grave "fino a quando me la sono ritrovata sotto casa, tentava di buttare giù la porta". Fiorella Mannoia si è vista costretta a chiamare la polizia, un gesto doveroso ma fatto con grande dispiacere perché era consapevole che la ragazza avesse un problema: