Viola Valentino: "Io gelosa di Patty Pravo e Riccardo Fogli? Ma lui ormai è vecchio" Viola Valentino, ospite del salottino de La Volta Buona, ha parlato della 'chimica ritrovata' tra Riccardo Fogli e Patty Pravo nel programma Ora o mai più.

Viola Valentino, ospite del salottino de La Volta Buona, ha parlato della ‘chimica ritrovata' tra Riccardo Fogli e Patty Pravo nel programma Ora o mai più. Nel talent show del sabato sera di Rai1, condotto da Marco Liorni, Caterina Balivo ha stuzzicato la ex compagna storica di Riccardo Fogli mostrando le immagini del duetto tra lui e Patty Pravo. Viola Valentino, però, ha saputo abbozzare e dimostrare di non essere più gelosa.

Le parole di Viola Valentino

Viola Valentino guarda le immagini di Patty Pravo che canta con Riccardo Fogli, la sintonia tra i due è impressionante. Così, Caterina Balivo stuzzica l'artista, che però risponde: "Io, geloso di Riccardo Fogli? Ma ci sono stata più di 35 anni fa. Poi, adesso è vecchio ed è brutto. Non sono gelosa". Viola Valentino aveva raccontato di essere stata tradita dieci volte da lui e Caterina Balivo sottolinea quest'aspetto, ma la Valentino chiude il discorso:

Forse avrò detto o scritto qualcosa in un momento di rabbia, ma è ovvio che ogni amore che finisce in qualche modo ti può dare fastidio a lungo tempo, anche in minima parte. Ma che bisogna fare? Bisogna vivere con filosofia.

La "sintonia" tra Patty Pravo e Riccardo Fogli

Patty Pravo e Riccardo Fogli sono stati insieme quando il cantante era ancora nei Pooh. Più volte, Patty Pravo è intervenuta spiegando di non essere stata lei la causa della separazione di Fogli dal gruppo. In fase di conferenza stampa di presentazione di Ora o mai più, Patty Pravo aveva però rivelato che Riccardo Fogli si presenta con la colazione a letto. Un momento d'imbarazzo dal quale Riccardo Fogli ne è uscito solo dopo una puntualizzazione: "C'è mia moglie in ascolto, quindi, vorrei puntualizzare. La colazione la porto a tutti". Patty Pravo aveva detto: "Non mi è mai successo di voler cantare un pezzo e non poterlo fare. Mi è sempre andata bene, sono felice di quello che ho fatto e sono curiosa del futuro. Riccardo mi porta la colazione al mattino, comincia a essere diverso. È interessato? Wow".