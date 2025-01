Caterina Balivo interrompe Riccardo Fogli, lui si infastidisce: “Vuoi Marco Liorni al mio posto?”

video suggerito

Riccardo Fogli, ospite a La Volta Buona, ha parlato della sua carriera e della sua esperienza come coach nel programma Ora o Mai Più. Durante la discussione sul talent show, si è creato un po' di imbarazzo tra lui e Caterina Balivo, ma la conduttrice ha smorzato la tensione con una battuta.

Riccardo Fogli, ospite della puntata in onda lunedì 13 gennaio, ha parlato della sua carriera e della sua esperienza come coach nel programma Ora o Mai Più. È stata proprio una frase a proposito del nuovo talent show in onda su Rai 1 a creare un piccolo attrito tra l'ex cantante dei Pooh e Caterina Balivo. A smorzare la tensione tra i due è stata una battuta della padrona di casa.

Riccardo Fogli a Caterina Balivo: "Posso finire di parlare?"

Durante una delle ultime puntate de La Volta Buona, Riccardo Fogli ha ammesso che, se dovesse scegliere un coach contemporaneo, non avrebbe dubbi: sarebbe Taylor Swift. Nel salotto del programma, però, oltre alla foto della star statunitense è comparsa anche un'immagine che ritraeva l'intero cast del talent show condotto da Marco Liorni. "Stare vicino ad Alex Britti, Donatella Rettore… – ha esordito il cantante indicando lo scatto – Patty Pravo è una delle donne più belle e intelligenti". La padrona di casa, però, lo ha interrotto subito: "Ah, se lo dici tu ci credo". L'artista è apparso infastidito, rivolgendo lo sguardo verso il pubblico. Subito dopo l'applauso, ha continuato: "La nostra Gigliola Cinquetti, una delle cantanti più famose al mondo…" Ancora una volta, però, l'artista non ha potuto continuare il suo discorso. "Posso finire?" ha chiesto a Caterina Balivo. "No, perché li conosciamo tutti. Noi siamo qui per te, non per Ora o Mai Più, altrimenti viene Marco Liorni e parliamo con lui". "Preferivi Liorni? Dimmelo subito così me ne vado" ha ribattuto Fogli. A smorzare la tensione, però, è stata proprio una battuta della padrona di casa: "Ma secondo te posso preferire Marco Liorni a uno come te? Ci sei tu qui". Il cantante si è rasserenato e ridendo ha aggiunto: "Per un attimo ho dubitato".

Caterina Balivo sull'intervista a Riccardo Fogli: "Con lui ho confidenza"

L'intervista di Caterina Balivo a Riccardo Fogli è stato argomento di discussione sui social. Nel rispondere a un utente che su X commentava il suo atteggiamento nei confronti del cantante, la conduttrice ha chiarito: "C'è confidenza".