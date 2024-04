video suggerito

Patty Pravo: "Non c'entro con l'addio di Riccardo Fogli ai Pooh. Il nostro amore finito per un altro" Ospite di Verissimo, Patty Pravo ha fatto chiarezza sul rapporto con Riccardo Fogli e sull'addio del cantante ai Pooh: "Non c'entro niente, anzi, avrei voluto che rimanesse. Il nostro amore? Non sono una ragazza fedelissima".

A cura di Elisabetta Murina

Patty Pravo è stata ospite di Verissimo nella puntata del 14 aprile. Nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante ha parlato della sua lunga carriera e anche della vita privata, che negli anni è stata piuttosto chiacchierata. In particolare, Nicoletta Strambelli ha fatto chiarezza sul rapporto con Riccardo Fogli e sull'addio del cantante del noto gruppo dei Pooh, di cui faceva parte.

"Non c'entro niente con l'addio di Riccardo Fogli ai Pooh"

Poco più che ventenne, Patty Pravo si è sposata con Riccardo Fogli. Il cantante si innamorò follemente della collega, tanto che poi lasciò la band, dove al suo posto subentrò Red Canzian. "All'epoca ero sposato con Viola Valentina, che mi cacciò di casa. Nicoletta divenne così importante che cominciò a essere presente anche nella realtà del gruppo", aveva raccontato Fogli ospite di Domenica In.

Chiacchierando con Silvia Toffanin, però, Pravo ha fatto chiarezza sull'accaduto specificando di non c'entrare niente con l'abbandono del gruppo da parte di Riccardo Fogli: "Non c'entro niente, anzi, a me sarebbe piaciuto che lui rimanesse con i Pooh". "Non sei stata tu?", ha chiesto allora Silvia Toffanin. "Ma figurati, stava tanto bene. È successo che voleva essere un solista, ha deciso così", ha risposto Pravo.

Perché è finito il matrimonio tra Patty Pravo e Riccardo Fogli

L'amore tra Pravo e Fogli, celebrato con rito celtico, durò due anni. I due, poi, presero strade separate. Rispondendo a Silvia Toffanin, Pravo ha spiegato il motivo della rottura: "Stavamo molto bene insieme, ci siamo divertiti molto. Le cose finiscono". La conduttrice allora ha provato a indagare più a fondo, scoprendo un particolare inedito: "Non sono una ragazza fedelissima, è finita per colpa di qualcun altro".