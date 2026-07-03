Cavallo morto alla Reggia di Caserta, la Cassazione conferma la condanna per la vetturina

La Suprema Corte ha confermato la condanna a un anno di reclusione per l’ex vetturina, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il cavallo deceduto nella Reggia di Caserta.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna ad un anno di reclusione per l'ex vetturina ritenuta responsabile della morte di Found Goal Pag, il cavallo deceduto il 12 agosto 2020 nella Reggia di Caserta. I giudici della Suprema Corte hanno dichiarato "inammissibile" il ricorso della difesa, confermando così in via definitiva la condanna a un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, disponendo inoltre la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi 3.686,00 euro per ciascuna di esse. Lo fa sapere la Lav, Lega Anti Vivisezione.

Secondo quanto ricostruito, l'equino era collassato a causa di un colpo di calore mentre trainava il calesse turistico sotto il sole estivo, "senza sosta e senza adeguato abbeveraggio", fa sapere la Lav, che aggiunge: "La sentenza della Cassazione è un atto di giustizia formale, ma non cancella l'orrore strutturale di cui Found Goal Pag è stato vittima. Dietro questo verdetto non c'è solo un reato da punire", dichiara Nadia Zurlo, Responsabile LAV dell’Area Equidi, "ma la tragica realtà di un individuo ridotto a merce e schiavo del profitto umano. Found Goal Pag è stato uno dei tanti cavalli invisibili condannati a una vita di privazioni, costretto a trascinare carrozze per il divertimento dei turisti fino all'ultimo letale respiro. Questa condanna", ha aggiunto ancora Zurlo, "deve segnare l'inizio della fine di un sistema specista che legittima la sottomissione dei cavalli a scopi ludici ed economici. Nessun animale nasce per servire l'essere umano: continueremo a lottare finché a ogni equide non sarà restituita la libertà e il diritto alla propria vita, fuori da ogni forma di sfruttamento turistico e cittadino”.