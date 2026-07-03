La scaletta del concerto di Olly alla Reggia di Caserta il 3 luglio 2026: l’ordine delle canzoni

Tutto pronto a Caserta per il concerto di Olly nella Reggia. Si parte alle 21. La scaletta del concerto. Il cantante sui social: “Vi amo, tutti pronti”

Olly

Tutto pronto a Caserta per il concerto di Olly: il cantante ligure inizierà stasera alle 21 nella pittoresca cornice della Reggia casertana per un concerto che si annuncia da favola. E lui stesso non ha trattenuto l'emozione: "Ciao gente non so da dove partire", ha scritto Olly sui propri profili social, "Stasera sarà l’ultima data di un tour che va avanti grosso modo da quasi due anni.. Io ancora non ho realizzato ovviamente ma vi giuro che ogni concerto che abbiamo fatto è stato vero dalla prima all’ultima nota, nell’intenzione e nell’amore che ci abbiamo messo, nella cura e nell’energia, nella sincerità, e so che per voi è stato uguale. Caserta, stasera dobbiamo fare così tanto rumore che per i prossimi mesi ci sentiranno tutti! Vi amo, tutti pronti!"

La scaletta con le canzoni del concerto di Olly alla Reggia di Caserta

Come di consueto, non è stata svelata la scaletta del concerto, ma con ogni probabilità sarà molto simile a quella portata nella prima serata di Genova, e che vede tutti i grandi successi del vincitore del Festival di Sanremo 2025 con "Balorda Nostalgia". Questo il probabile ordine di uscita dei pezzi:

Intro

È festa

Quei ricordi là

Il brivido della vita

Una vita

Un’altra volta

Paranoie

A noi non serve far l’amore

Occhi color mare

La lavatrice si è rotta

A squarciagola

L’anima balla / Ho voglia di te / Fammi morire

Set acustico (Quando piove / Hai fatto bene / Polvere / Bianca / Mi sono innamorato di te / L’amore va / Noi che / Sopra la stessa barca / Come noi non c’è nessuno)

Depresso fortunato

Scarabocchi

Balorda nostalgia

Cantilene

I cantieri del Giappone

Questa domenica

Buon trasloco

Così così

Il campione

Devastante

Menomale che c’è il mare / Il pescatore (cover di Fabrizio De André)

Il Tour Stadi 2027 di Olly

Con la chiusura alla Reggia di Caserta, per Olly inizia la "pausa" dai concerti in vista del Tour Stadi 2027, che prevede le seguenti tappe: