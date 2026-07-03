La scaletta del concerto di Olly alla Reggia di Caserta il 3 luglio 2026: l’ordine delle canzoni
Tutto pronto a Caserta per il concerto di Olly: il cantante ligure inizierà stasera alle 21 nella pittoresca cornice della Reggia casertana per un concerto che si annuncia da favola. E lui stesso non ha trattenuto l'emozione: "Ciao gente non so da dove partire", ha scritto Olly sui propri profili social, "Stasera sarà l’ultima data di un tour che va avanti grosso modo da quasi due anni.. Io ancora non ho realizzato ovviamente ma vi giuro che ogni concerto che abbiamo fatto è stato vero dalla prima all’ultima nota, nell’intenzione e nell’amore che ci abbiamo messo, nella cura e nell’energia, nella sincerità, e so che per voi è stato uguale. Caserta, stasera dobbiamo fare così tanto rumore che per i prossimi mesi ci sentiranno tutti! Vi amo, tutti pronti!"
La scaletta con le canzoni del concerto di Olly alla Reggia di Caserta
Come di consueto, non è stata svelata la scaletta del concerto, ma con ogni probabilità sarà molto simile a quella portata nella prima serata di Genova, e che vede tutti i grandi successi del vincitore del Festival di Sanremo 2025 con "Balorda Nostalgia". Questo il probabile ordine di uscita dei pezzi:
- Intro
- È festa
- Quei ricordi là
- Il brivido della vita
- Una vita
- Un’altra volta
- Paranoie
- A noi non serve far l’amore
- Occhi color mare
- La lavatrice si è rotta
- A squarciagola
- L’anima balla / Ho voglia di te / Fammi morire
- Set acustico (Quando piove / Hai fatto bene / Polvere / Bianca / Mi sono innamorato di te / L’amore va / Noi che / Sopra la stessa barca / Come noi non c’è nessuno)
- Depresso fortunato
- Scarabocchi
- Balorda nostalgia
- Cantilene
- I cantieri del Giappone
- Questa domenica
- Buon trasloco
- Così così
- Il campione
- Devastante
- Menomale che c’è il mare / Il pescatore (cover di Fabrizio De André)
Il Tour Stadi 2027 di Olly
Con la chiusura alla Reggia di Caserta, per Olly inizia la "pausa" dai concerti in vista del Tour Stadi 2027, che prevede le seguenti tappe:
- Venerdì 11 giugno 2027 – TRIESTE @ Stadio Nereo Rocco
- Mercoledì 16 giugno 2027 – TORINO @ Allianz Stadium
- Sabato 19 giugno 2027 – BOLOGNA @ Stadio Dall'Ara
- Mercoledì 23 giugno 2027 – MILANO @ Stadio San Siro
- Lunedì 28 giugno 2027 – ROMA @ Stadio Olimpico
- Sabato 03 luglio 2027 – BARI @ Stadio San Nicola
- Martedì 6 luglio 2027 – MESSINA @ Stadio Franco Scoglio NEW
- Domenica 11 luglio 2027 – PADOVA @ Stadio Euganeo