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La scaletta del concerto di Eduardo De Crescenzo all’Arena Flegrea di Napoli: l’ordine delle canzoni

Cancelli aperti alle 19.30, ore 21 si parte all’Arena Flegrea con il concerto di Eduardo De Crescenzo. L’ordine delle canzoni in scaletta.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Eduardo De Crescenzo
Eduardo De Crescenzo

Tutto pronto all'Arena Flegrea di Napoli per il concerto di Eduardo De Crescenzo: si parte alle 21, con cancelli aperti dalle 19.30 e botteghini aperti per gli ultimi biglietti già dalle 18 del pomeriggio. Con lui, anche Enzo Pietropaoli al contrabbasso; Marcello Di Leonardo alla batteria; Julian Oliver Mazzariello al pianoforte; Daniele Scannapieco al sassofono e Susanna Krasznai al violoncello. Saranno seimila le persone presenti all'Arena Flegrea di Fuorigrotta, che si prepara al concerto del cantautore napoletano nell'atmosfera delle grandi occasioni.

La scaletta del concerto all'Arena Flegrea di Napoli

La scaletta non è stata ufficialmente diffusa, ma tutto lascia credere che non si discosterà molto da questo elenco di brani, che comprendono i suoi maggiori successi, compreso un medley di "Al piano bar di Susy", "L’infinità", "Da lontano", "Camminando", "Io ce credo" e "Sapessi com’è". Questo l'ordine di uscita delle canzoni che saranno con ogni probabilità in scaletta:

  • Dalle radici
  • Il racconto della sera
  • L’odore del mare
  • C’è il sole
  • Foglia di thè
  • Dove Sarà così
  • Naviganti
  • Non tardare
  • La vita è un’altra
  • Il treno
  • Quando l’amore se ne va
  • Amico che voli
  • E la musica va
  • Ancora
  • Medley (Al piano bar di Susy – L’infinità – Da lontano – Camminando – Io ce credo – Sapessi com’è)
  • Dove c’è il mare
  • Cosa c’è di vero
  • Mani
  • La strada mia
  • Luna rossa
  • La vita è questa vita
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