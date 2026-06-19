La scaletta del concerto di Max Pezzali allo Stadio Maradona di Napoli, l’ordine delle canzoni

Stasera alle 21 tappa napoletana de “Gli Anni d’Oro” di Max Pezzali, prima volta assoluta nello stadio Maradona per il cantante pavese. L’ordine delle canzoni.

Max Pezzali

Prima assoluta per Max Pezzali allo Stadio Maradona di Napoli: stasera alle 21 tappa storica in città, per un concerto già sold out da mesi. Del resto, la prima volta (in questo caso al Maradona) non si scorda mai: l'annuncio del concerto era stato dato praticamente in diretta da Fanpage.it lo scorso anno durante il Comicon 2025 in corso alla Mostra d'Oltremare, e fece immediatamente impazzire i fan di mezzo Sud Italia. E in particolare proprio quelli napoletani, che da sempre attendevano una tappa nella loro città. "A stasera, Napoli! Non vedo l'ora!", ha commentato questa mattina Max Pezzali sui propri profili social.

"Gli Anni d'Oro Tour", dunque, sbarca ufficialmente nella città partenopea, dopo Lignano e Torino, e prima delle tappe di Roma, Bari, Messina e via dicendo, in attesa della grande chiusura a San Siro. Per Max Pezzali, subito una pizza da Concettina ai Tre Santi la sera prima del concerto, come postato dallo stesso artista pavese nelle sue storie di Instagram. A Fuorigrotta, intanto, sale l'hype per il concerto: come sempre accade in questi casi, tante le voci di possibili "comparsate" sul palco, per cantare con lui.

I forum in Rete ne sono pieni, e come sempre molti si riveleranno semplici voci di corridoio: una su tutte, però, fa particolarmente battere il cuore ai fan, quella secondo la quale sul palco del Maradona possa salire addirittura Massimo Ranieri per cantare "Come mai", canzone che lo stesso Max Pezzali, assieme a Mauro Repetto, scrisse proprio per il cantante napoletano in vista di Sanremo, ma poi fu cantata nel 1993 dallo stesso Pezzali, in duetto con Fiorello, al Festival Italiano (una sorta di Festival di Sanremo organizzato sulle reti Mediaset tra il 1993 ed il 1994, ndr), vincendo anche l'edizione. Non è dato sapere se davvero Massimo Ranieri, con la sua fantastica voce, canterà davvero questa canzone al Maradona questa sera: forse si tratta solo di una suggestione o anche di una semplice "speranza" dei fan dell'artista, che del resto chiedono da tempo a gran voce questo featuring.

Chi ci sarà sicuramente, invece, è Amadeus: come apprende Fanpage.it, il conduttore veronese apparirà in una clip che "aprirà" il concerto di Max Pezzali, proprio come fosse appunto un ospite di Sanremo o del Festivalbar, ribattezzato appunto "Festivalbar":

"Ciao a tutti da Amadeus! Sono io, sono io.. come va, come va.. Siete pronti noi siamo nel backstage perché sta per iniziare il FestivalMax celebreremo gli anni d'oro gli anni che hanno segnato la nostra vita, i nostri luoghi i nostri amici i nostri amori ma soprattutto il nostro tempo E allora, ragazzi, preparate le gambe, le mani, preparatevi a ballare. Tieni il tempo, con Max Pezzali!"

La scaletta del concerto allo Stadio Maradona di Napoli

La scaletta del concerto di Max Pezzali allo Stadio Maradona non è stata resa nota, ma con ogni probabilità sarà molto simile a quella portata nelle recenti tappe di Torino dall'artista pavese, e che prevede tutti i grandi classici del repertorio degli 883 e di Max Pezzali come solista. Questo il probabile elenco delle canzoni in ordine di uscita: