Max Pezzali: "Presto un mio concerto allo Stadio Maradona di Napoli" L'annuncio a sorpresa è arrivato dal palco del Comicon di Napoli, dove il cantautore ha presentato anche il suo nuovo progetto a fumetti con Roberto Recchioni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Roberto Recchioni e Max Pezzali al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare. Foto Giuseppe Cozzolino / Fanpage.it

Un boato di entusiasmo ha accolto l’annuncio che Max Pezzali ha riservato ai fan durante la prima giornata del Comicon 2025: il cantautore sarà presto in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Una notizia arrivata in modo del tutto inaspettato, ma accolta con entusiasmo dal pubblico presente nella sala Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare.

“Sarò al Maradona ed è questo un grande spoiler,” ha detto Pezzali dal palco, “è lo stadio di uno dei più grandi di tutti". Il riferimento, ovviamente, va a Diego Armando Maradona, icona assoluta non solo per i tifosi del Napoli: “Uno è della Roma, l’altro dell’Inter,” ha scherzato Recchioni, riferendosi a sé stesso e al suo amico Max, con quest'ultimo che ha aggiunto: "Al di là delle maglie, per gli appassionati delle grandi storie legate al calcio, ci è venuto naturale raccontare un po' della nostra grande passione incrociata, ci piaceva usare questo pretesto del concerto al Maradona per raccontare il nostro rapporto con un idolo di sempre".

L’annuncio del concerto è stato accompagnato dalla presentazione del progetto a fumetti (il quarto, ndr) di Max Forever, nato dalla collaborazione tra Pezzali e il fumettista Roberto Recchioni. “Questo nuovo fumetto racchiude le scene di ogni canzone di Max,” ha aggiunto Recchioni, “trasformare le sue suggestioni in immagini è stato naturale. Le sue storie ti invitano a guardare, a rivivere momenti che fanno parte della nostra memoria collettiva. Non ti stanchi mai".

Pezzali ha spiegato il suo sogno di trasformare i concerti in esperienze immersive e multisensoriali: “Vorrei che i miei concerti si trasformassero in parchi divertimenti a tema. Cerco di ripagare la fiducia di chi mi segue da anni”.

Il cantautore ha poi riflettuto su come i fumetti possano arricchire la musica: “Un fumetto come può arricchire una canzone? Dà un supporto visivo ed emotivo. Per me il fumetto è un linguaggio universale che ancora oggi resta. Nonostante le intelligenze artificiali che ci sono, il fumetto ti dà sempre un effetto "wow". Anche se siamo abituati agli effetti speciali", ha aggiunto, "se hai una grande storia, ben disegnata, ti emoziona e non risente del passar del tempo. Creare mondi è la cosa più bella del mondo”

Appassionato da sempre di cultura pop, Pezzali ha voluto condividere anche un ricordo personale: “Ho visto il primo Spider-Man in sala a New York ed è stato magico. Era la prima volta che vedevo sullo schermo lo Spider-Man che avevo sempre immaginato da bambino".

Ora tutta la attesa è per la data ufficiale del concerto, al quale si preannuncia uno scontato tutto esaurito.