Pompe funebri abusive ad Afragola, tariffari illegali e insegne false: multe per 10mila euro

Pompe funebri abusive ad Afragola: tariffari illegali e insegne false, zero autorizzazioni. Scattano le multe della Polizia Locale, guidata dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli. I caschi bianchi hanno elevato sanzioni per circa 10.400 euro e disposto l’immediata rimozione delle insegne abusive con i recapiti telefonici. Il blitz è scattato nelle scorse ore nel comune dell'area nord di Napoli, nell'ambito dei controlli sul territorio in materia commerciale.

Nel mirino dei caschi bianchi due imprese funebri

Nel mirino due attività di impresa funebre che operano sul territorio. Gli agenti della Polizia municipale hanno bussato alla porta delle ditte funerarie avviando un'ispezione sulla regolarità delle imprese. Dagli accertamenti è emerso che le le due agenzie di pompe funebri sarebbero state prive delle autorizzazioni per espletare il servizio. Inoltre, avrebbero allestito i locali da adibire ad impresa funebre con tabelle abusive e recapiti telefonici.

A quel punto, la Polizia Locale non ha potuto fare altro che procedere ad elevare le sanzioni che hanno superato l'ammontare di 10mila euro e a richiedere la rimozione delle insegne e delle tabelle abusive con i numeri di telefono. Si tratta di procedimenti che potranno eventualmente essere impugnati. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni su altre attività commerciali presenti sul territorio afragolese, per contrastare eventuali fenomeni illeciti. Il Comandante Piricelli ha disposti, infatti, l'intensificazione dei controlli sui negozi e gli esercizi pubblici. Gli agenti proseguiranno con nuove ispezioni nei prossimi giorni.