Ruba due auto nella stessa sera e va a sbattere contro il muro, 46enne ai domiciliari nel Casertano

Un 46enne del Casertano è stato sottoposto ai domiciliari per furto e rapina: avrebbe rubato e distrutto in incidenti stradali due automobili e poi rapinato il dipendente di un distributore di benzina.

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In una sera avrebbe rubato due automobili dallo stesso cortile, per poi sfasciarle entrambe subito dopo in incidenti stradali simili. E tre giorni dopo, armato di un attrezzo per smontare gli pneumatici, avrebbe rapinato un distributore di carburanti. Sono le accuse nei confronti di un pluripregiudicato di 46 anni, arrestato e sottoposto ai domiciliari da Carabinieri e Polizia di Stato nel Casertano; per le indagini si sono rivelate determinanti le immagini della videosorveglianza pubblica.

Il doppio furto risale all'8 maggio, a Grazzanise. L'uomo avrebbe rubato prima un'automobile ma sarebbe andato a sbattere contro il muro durante la fuga. Sarebbe quindi tornato nello stesso cortile, avrebbe portato via un secondo veicolo ma con esiti simili: anche in questo caso avrebbe distrutto l'automobile in un incidente stradale. Tre giorni dopo, l'11 maggio, la rapina: il 46enne si sarebbe presentato in un distributore di carburanti lungo la statale Domitiana, nel territorio di Castel Volturno (Caserta), e avrebbe minacciato uno dei dipendenti brandendo uno svita-ruote a croce con cui avrebbe distrutto la vetrata del gabbiotto di sicurezza; in quella circostanza si sarebbe fatto consegnare 300 euro per poi fuggire in auto.

Le indagini sui due episodi sono state svolte dai carabinieri della stazione di Grazzanise e dai poliziotti del commissariato di Castel Volturno e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere; le risultanze hanno portato all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip sammaritano per furto e rapina: arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.