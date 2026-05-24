La “droga Putin” in vendita a Napoli: sequestrati pacchetti con l’effige dello “zar”

Bustine col volto di Putin per “brandizzare” la propria droga. Un fenomeno, quello del confezionamento “ad arte” sempre più diffusi tra gli spacciatori.

La droga con il "marchio" Putin

In tempi di marketing whatever it takes, citando a metà il singolo degli Imagine Dragons e lo storico discorso di Mario Draghi, anche nel mondo della criminalità è tempo di reinventarsi. E così c'è chi ha pensato di fornire ai propri "clienti" pacchetti di droga con dei "brand" replicati o del tutto inventati. Nel territorio napoletano però c'è chi è andato oltre, ed ai classici brand di moda replicati sui pacchetti di droga, ha pensato di aggiungere anche personaggi famosi. Come ad esempio Vladimir Putin, presidente della Russia da 27 anni (23 dei quali consecutivi, con la "pausa" 2008-2012 durante la quale fu Primo Ministro).

Un modo, insomma, di sfruttare la comunque molto forte popolarità dello "Zar" (parola che viene usata per sottolineare la sua forza nella politica russa, e che in pochi sanno essere di origine latina, trattandosi banalmente della parola "Caesar", Cesare, che ha dato vita anche al tedesco Kaiser, ndr) per vendere meglio il proprio prodotto illegale. Una scoperta, quella dei carabinieri partenopei in una vasta operazione ad Afragola, abbastanza curiosa. Diversi i pacchetti ritrovati nell'ultimo periodo in diverse operazioni che hanno visto un incremento del sistema di confezionamento, puntando anche sul marketing.

Nel Rione Traiano solo ieri sono stati sequestrati altri pacchetti simili, con le bustine "Caution – Super strong incense". Anche in questo caso, una sorta di marketing che il mercato della droga, evidentemente, sta iniziando a prendere sul serio. Anche perché bustine del genere, oltre ad essere esteticamente più gradevoli di una classica bustina di plastica (oltre a dare, ironicamente, maggiormente nell'occhio in caso di scambi in strada) hanno anche un costo irrisorio: su Internet si possono acquistare a meno di dieci centesimi per pezzo, oltre a poterle replicare con una comune stampante, anche 3D, in casa.