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Magliette di calcio e brand di moda perfettamente replicati: 400mila capi sequestrati a Napoli

Quasi 400mila capi d’abbigliamento sequestrati dal valore di 7 milioni di euro dalla Guardia di Finanza nella Zona Industriale di Napoli.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
I finanzieri con le maglie sequestrate
I finanzieri con le maglie sequestrate

Maglie delle squadre di calcio, ma anche noti brand di abbigliamento come Nike, Adidas, Calvin Klein, Dsquared2, Bikkenbergs e Fendi: quasi 400mila capi che avrebbero fruttato qualcosa come 7 milioni di euro una volta immessi nel mercato del falso. E non è escluso che in qualche caso questi prodotti, perfettamente replicati, potessero essere venduti come originali agli ignari acquirenti. La scoperta della Guardia di Finanza è avvenuta durante i controlli di alcuni container in un piazzale della Zona Industriale di Napoli.

Tra le squadre di calcio presenti, c'è ovviamente il Napoli, tornato in voga dopo i due scudetti vinti negli ultimi tre anni, ma anche Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona e Boca Juniors: tutte perfettamente replicate e con nomi e numeri di maglia dei calciatori al momento maggiormente gettonati, come Dembelé e Lamine Yamal. Tutte disponibili in modalità casa e trasferta. Almeno 14mila le magliette sequestrate. Gli altri 371mila capi d'abbigliamento, per lo più del genere intimo, casual e sportivo, sono dei brand Nike, Adidas, Calvin Klein, Dsquared2, Bikkenbergs e Fendi, anche questi perfettamente replicati. Nella stessa operazione, rinvenuti anche pezzi di autovetture, circa 70, tra componenti meccaniche e interne del veicolo, oggetto di ricettazione e pronte per essere illegalmente vendute nel mercato parallelo come pezzi di ricambio. Alla fine delle operazioni sono state denunciate, a vario titolo, sei persone di nazionalità italiana, per i reati di contraffazione e ricettazione. Tutta la merce, poco meno di 400mila pezzi, è stata sottoposta invece a sequestro dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza.

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