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Al Rione Traiano lo spacciatore investe sul marketing: bustine “alla moda” per attirare i clienti

I carabinieri hanno arrestato un 21enne nel quartiere Soccavo, a Napoli; insieme a oltre mezzo chilo di stupefacenti, anche le confezioni sigillate e colorate per la vendita.
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A cura di Nico Falco
La droga sequestrata al Rione Traiano
La droga sequestrata al Rione Traiano

Anche l'occhio vuole la sua parte, si dice. E così deve avere pensato anche il 21enne arrestato dai carabinieri nel Rione Traiano, a Napoli: oltre a mezzo chilo di stupefacenti di vario genere, nella sua scorta c'erano anche parecchie bustine colorate, utilizzate per il confezionamento delle dosi. Il blitz notturno è scattato nel corso di un servizio ad hoc predisposto dai militari dell'Arma, l'abitazione era protetta da un sistema composto da monitor e sette telecamere realizzato abusivamente nell'edificio.

A finire in manette un giovane, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti per truffa, che vive nel complesso popolare del quartiere Soccavo. I militari, nel corso delle operazioni, hanno notato un uomo che usciva dalla sua abitazione, lo hanno fermato e lo hanno trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana. Lo hanno segnalato alla Prefettura e hanno fatto irruzione nell'appartamento, dove hanno trovato il 21enne.

In casa c'era oltre mezzo chilo di droga. Nel dettaglio: 5.71 grammi di cocaina, in dosi; 480,2 grammi di hashish, in dieci involucri; 148 grammi di marijuana, in quattro buste. Rinvenuti e sequestrati anche 710 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio di droga. Il 21enne, arrestato, è stato condotto in carcere.

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Ed è stato trovato anche il materiale per il confezionamento. In particolare, le bustine: in alluminio, impermeabili, con cerniera antiodore e colorate. "Caution – Super strong incense", c'è scritto sopra, ma in questo caso venivano utilizzate per altro. E non è esagerato parlare di una mossa di marketing: sono esteticamente più gradevoli di una classica bustina di plastica e il costo è irrisorio, su Internet si possono acquistare a meno di dieci centesimi per pezzo.

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