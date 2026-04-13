I luoghi della serie “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, tra il centro storico e le terrazze panoramiche

Maria Vera Ratti, interprete della protagonista Roberta Valente

Ha debuttato ieri sera, domenica 12 aprile, la nuova fiction targata Rai e che, come si evince anche dal nome, ha tra i suoi protagonisti uno dei luoghi più famosi e iconici della Campania: stiamo parlando di "Roberta Valente – Notaio in Sorrento", fiction della prima serata domenicale di Rai Uno girata da Vincenzo Pirozzi che, come facilmente intuibile, è ambientata a Sorrento. La città, come detto in apertura, non si limita a fare da cornice, ma è vera e propria protagonista insieme agli interpreti, con i vicoli del centro storico, la splendida piazza Tasso e le terrazza panoramiche con vista mozzafiato sul golfo. Oltre alla città, la storia ha al centro le vicende di Roberta Valente (interpretata da Maria Vera Ratti) che, dopo aver vinto il concorso notarile, decide di tornare nella sua Sorrento.

Quali sono le terrazze panoramiche dove è stata girata la serie

La vista dal belvedere della Villa Comunale di Sorrento

Tra le cose che sicuramente sono più d'impatto, almeno dal punto di vista visivo, nella nuova serie di Rai Uno, ci sono le vedute mozzafiato. Oltre ad utilizzare gli innumerevoli punti panoramici che sorgono in Penisola Sorrentina e nella contigua Costiera Amalfitana, nella serie è stato utilizzato un luogo, che spicca su tutti e che è prettamente sorrentino: si tratta della Villa Comunale di Sorrento, con la sua invidiabile vista sul Vesuvio e sul golfo. Un'altra location che si ripete nella serie e che ha anch'essa un panorama mozzafiato, invece, non è a Sorrento: si tratta del Belvedere di San Leucio a Caserta, con il suo giardino inglese e la vista sul paesaggio bucolico circostante, che nella finzione scenica è stato utilizzato come luogo di lavoro, sia in interno che in esterna, della protagonista.

Il centro storico di Sorrento

Oltre ai panorami mozzafiato, nella serie è possibile ammirare anche le bellezze del centro storico di Sorrento, quasi interamente chiuso al traffico automobilistico e quindi facilmente visitabile a piedi, con le sue strade lastricate e quell'atmosfera rilassata, quasi da isola del Mediterraneo. La stessa Villa Comunale sorge nel centro storico della città, così come il vicino Chiostro di San Francesco, oppure, per chi preferisce negozi, bar e ristoranti, via della Pietà e corso Italia, dove sorge anche la Cattedrale di Sorrento.

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Piazza Tasso al centro delle riprese

Piazza Torquato Tasso, nel cuore di Sorrento

Fulcro delle location di "Roberta Valente – Notaio in Sorrento", del centro storico e, in generale, della vita della comunità, è sicuramente piazza Torquato Tasso, dedicata al celebre poeta, nato proprio in città nel Cinquecento. In un angolo della piazza campeggia, infatti, proprio una statua dell'illustre letterato, mentre al centro sorge invece la statua di Sant'Antonino, Patrono della città di Sorrento, che si festeggia il 14 febbraio.