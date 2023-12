La scaletta del concerto di Laura Pausini a Eboli 2023: l’ordine delle canzoni al Palasele Al Palasele di Eboli grande attesa per il doppio concerto (26 e 27 dicembre) di Laura Pausini. La scaletta del concerto. Cancelli aperti dal tardo pomeriggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grande attesa ad Eboli per le due serata del Laura Pausini World Tour 2023-2024: le due tappe salernitane di Laura Pausini saranno da tutto esaurito, come già visto nelle precedenti tappe italiane del tour mondiale, partito lo scorso 8 dicembre a Rimini e che porterà "La Divina" ad esibirsi anche nel resto d'Europa, in America Latina e Stati Uniti d'America, con grande chiusura il 6 aprile 2024 al Madison Square Garden di New York.

Al Palasele di Eboli, spettacolo che inizierà alle 21 (cancelli già aperti nel tardo pomeriggio): sul palco 7 musicisti e 4 coristi, con la direzione musicale di Paolo Carta, per la settima volta in un tour mondiale con la Pausini.

La scaletta con le canzoni del concerto di Laura Pausini a Eboli 2023

Saranno 37 le canzoni che l'artista di Solarolo porterà sul palco del Palasele. La scaletta ufficiale del concerto non è stata resa nota, ma basandosi sulle canzoni dei precedenti concerti, è ipotizzabile che l'ordine di uscita sia quello visto nelle sue recenti uscite:

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte

Frasi a metà

Io canto

Un'emergenza d'amore

Celeste

Il nostro amore quotidiano

Davanti a noi

Resta in ascolto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo

Scatola

E ritorno da te

Limpido

Surrender

Con la musica alla radio

Non è detto

Lato destro del cuore

Non ho mai smesso

In assenza di te

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì

Vivimi

Sorella terra

Zero

Anime parallele

Invece no

Incancellabile

Strani amore

La solitudine

Non c'è